Tutaj postawią nową wieżę widokową

Najwyższa w Europie stała wydma zwana Wielbłądzim Garbem znajduje się 2 kilometry za Krynicą Morską. Tutaj niebawem ma stanąć nowa wieża widokowa.

Starą wieżę widokową, która stała na Wielbłądzim Garbie rozebrano. Niebawem stanie tutaj nowa, o wysokości 6,62 m. Ogłoszono na jej budowę przetarg i jest to kolejne podejście Nadleśnictwa Elbląg do realizacji tej inwestycji.

- Przedłuża się ona ze względu na to, że musieliśmy rozwiązać umowę z poprzednim wykonawcą. Powodem był długotrwały brak postępu prac – wyjaśnia Jan Piotrowski, rzecznik NE.

Wieża będzie drewniana z dachem czterospadowym o układzie kopertowym krytym gontem bitumicznym w naturalnym kolorze cegły. Na platformę widokową będą prowadziły dwubiegowe schody drewniane oplatające konstrukcję. Projektowana jest również modernizacja istniejącej ścieżki i schodów terenowych. Wielbłądzi Garb to najwyższy szczyt Mierzei Wiślanej i najwyższa stała wydma w Europie o wysokości 49,5 m n.p.m. To jedyny naturalny punkt na Mierzei, z którego widać równocześnie Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany.

Firmy, które chciałby się podjąć realizacji tej inwestycji, mogą składać oferty do 20 lipca.