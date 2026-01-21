Koszykarze na fali. Czwarta wygrana z rzędu

Elbląscy koszykarze nadal są niepokonani w meczach z lokalnym rywalem, czyli Akademią Gortata Gdańsk. Tym razem wygrali na wyjeździe 84:81. To czwarta z rzędu wygrana Elbasketu w II lidze.

Pierwsze punkty w meczu zdobyli elblążanie za sprawą Dominika Pawlaka, ale to zespół z Gdańska grał skuteczniej. W drugiej kwarcie gospodarze prowadzili już 30:20, ale Elbasket nie dał im już powiększyć przewagi, mimo że skuteczność gości za „dwa” wynosiła niewiele ponad 20 procent...

Elblążanie mozolnie odrabiali straty. Trzecią kwartę rozpoczęli od wyniku 36:41, dwie minuty później doprowadzili do remisu i rozpędzali się z każdą akcją. To była popisowa kwarta, którą zakończyli prowadzeniem 66:57, a w której najczęściej punktowali Mateusz Stawiak i Kacper Jastrzębski (ponad 85 proc. skuteczności rzutów za dwa w meczu!). Warto też wspomnieć o Radosławie Świdzińskim, który w meczu zdobył aż pięć „trójek”.

Gdańszczanie nie odpuszczali, zbliżając się na kilka „oczek”, co spowodowało, że końcówka meczu była bardzo emocjonująca. Na 28 sekund przed końcem za trzy trafił Kacper Jastrzębski, szybko „trójką” odpowiedzieli gdańszczanie i było już tylko 79:83.

Wówczas o przerwę na żądanie poprosił trener Elbasketu Arkadiusz Majewski. Po wznowieniu gry faulowany był Piotr Prokurat, ale niestety nie wykorzystał żadnego rzutu wolnego. Gospodarze w rewanżu punktowali za dwa i było już tylko 81:83.

Na 7 sekund przed końcem na linii rzutów wolnych stanął Kajetan Konecko, ale trafił tylko raz i gospodarze mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do dogrywki. Na szczęście piłka po rzucie za trzy odbiła się od obręczy i mimo że zebrali ją gospodarze, na dobitkę zabrakło już czasu.

Już w sobotę elblążanie zagrają przed własną publicznością. Tym razem rywalem będzie Żak Koszalin, początek meczu w hali MOS przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Akademia Gortata Gdańsk – Energa Basketball Elbląg 81:84 (26:18, 15:18, 16:30, 24:18)

Energa Basketball: Jastrzębski 20, Świdziński 17, Stawiak 16, Konecko 13, Prokurat 10, Pawlak 8, Jakubów, Szarszewski, Krakowski, Jakimowicz, Glaner, Kloska.

Tabela II ligi

1 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 34 19 15 - 4 9 - 0 6 - 4 1707 - 1491 2 Energa Trefl II Sopot 34 20 14 - 6 9 - 0 5 - 6 1733 - 1464 3 AZS UMK Transbruk Toruń 33 19 14 - 5 9 - 1 5 - 4 1612 - 1429 4 Sklep Polski MKK Gniezno 32 18 14 - 4 9 - 1 5 - 3 1627 - 1276 5 Żak Insta-Serwis Koszalin 31 18 13 - 5 9 - 1 4 - 4 1567 - 1344 6 Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 31 20 11 - 9 6 - 4 5 - 5 1706 - 1721 7 Kamte Basket 2010 Kruszwica 31 19 12 - 7 6 - 3 6 - 4 1661 - 1337 8 Energa Basketball Elbląg 30 19 11 - 8 9 - 2 2 - 6 1567 - 1596 9 KS BNG Kutno 29 19 10 - 9 7 - 2 3 - 7 1592 - 1547 10 Pogoń Mogilno 29 19 10 - 9 7 - 1 3 - 8 1540 - 1566 11 Akademia Gortata Gdańsk 27 19 8 - 11 7 - 4 1 - 7 1472 - 1537 12 Port Gdynia GAK 26 19 7 - 12 4 - 5 3 - 7 1426 - 1568 13 BSA AMW Arka Gdynia 24 19 5 - 14 3 - 7 2 - 7 1344 - 1602 14 SMS PZKosz Władysławowo 23 20 3 - 17 1 - 8 2 - 9 1456 - 1784 15 TKM Włocławek 21 18 3 - 15 2 - 8 1 - 7 1260 - 1594 16 PGE Spójnia Vario II Stargard 18 17 1 - 16 1 - 6 0 - 10 1250 - 1664

Kolejno: miejsce, nazwa drużyny, liczba punktów, liczba meczów, zwycięstwa-porażki, bilans dom, bilans wyjazd, bilans punktów