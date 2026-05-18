Krzysztof Kraśniewski z Elbląskiego Klubu Orienteeringu GRYF wicemistrzem Polski

Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu na Orientację zakończone sukcesem! Okolice Świdnicy koło Wrocławia okazały się fantastyczną areną sportową z wymagającymi trasami.

Weekend przyniósł srebrny medal na dystansie klasycznym startującemu w kategorii M-60 naszemu zawodnikowi Krzysztofowi Kraśniewskiemu. Tydzień temu na odbywających się koło Szczecina Klubowych Mistrzostwach Polski zdobył także dwa srebrne medale w biegu klasycznym i średnim. Gratulacje dla naszego zawodnika.