UWAGA!

----

Krzysztof Kraśniewski z Elbląskiego Klubu Orienteeringu GRYF wicemistrzem Polski

 Elbląg, Krzysztof Kraśniewski z Elbląskiego Klubu Orienteeringu GRYF wicemistrzem Polski
Fot. nadesłana

Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu na Orientację zakończone sukcesem! Okolice Świdnicy koło Wrocławia okazały się fantastyczną areną sportową z wymagającymi trasami.

Weekend przyniósł srebrny medal na dystansie klasycznym startującemu w kategorii M-60 naszemu zawodnikowi Krzysztofowi Kraśniewskiemu. Tydzień temu na odbywających się koło Szczecina Klubowych Mistrzostwach Polski zdobył także dwa srebrne medale w biegu klasycznym i średnim. Gratulacje dla naszego zawodnika.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Sport

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 