Kto powalczy w ringu?

W piątek (17 kwietnia) w Hali Sportowo – Widowiskowej na pięściarskim ringu zmierzą się reprezentanci Polski i Kanady. Kto wystąpi w biało-czerwonych barwach?

Mistrz Polski w wadze do 65 kg Maciej Marchel zadebiutuje w seniorskiej reprezentacji W elbląskim ringu zmierzy się z Kanadyjczykiem Treyvenem Barthelusem.

- Wcześniej nie byłem powoływany do kadry narodowej seniorów, ale po zdobyciu mistrzostwa Polski spodziewałem się, że dostanę szansę – mówi Maciej Marchel cytowany przez stronę internetową Polskiego Związku Bokserskiego.

To tylko jeden z pojedynków, które będzie można zobaczyć podczas gali bokserskiej Suzuki Boxing Night, która w piątek (17 kwietnia) odbędzie się w Hali Sportowo – Widowiskowej. W elbląskim ringu zobaczymy aktualnych medalistów Mistrzostw Polski: m.in. Jakuba Krzpieta, aktualnego wicemistrza Polski w wadze do 60 kg, Wiktora Skibę, wicemistrza Polski w wadze do 85 kg oraz Dawida Kruczkowskiego, mistrza Polski w wadze do 90 kg.

Nie zabraknie elbląskiego akcentu. W wadze do 75 kg z Mikaelem Morissette zmierzy się Elblążanin Sylwester Stempniewski. Elblążanina mogliśmy oglądać na niedawnej gali Strike King, podczas której w dobrym stylu pokonał swojego rywala.

Oficjalne ważenie zawodników odbędzie się w czwartek (16 kwietnia) w Centrum Handlowym Ogrody odbędzie się oficjalne ważenie zawodników. Początek o godzinie 18.

Przed galą (o godzinie 15) na ringu powalczą młodzi pięściarze Klubu Sportów Walki „Tygrys”, który w tym roku obchodzi 30. urodziny. Przed własną publicznością wystąpi pięcioro (trzech chłopaków i dwie dziewczyny) podopiecznych trenera Patryka Bursztynowicza. O godzinie 16 przewidziano spotkanie z pięściarzem Dariuszem Michalczewskim. Początek gali o godzinie 18.

Karta walk:

80 kg (junior): Borys Płachta vs Josue Kouie

80 kg (junior): Kasjan Gałkiewicz vs Miles Diekens-Guillaume

60 kg: Jakub Krzpiet vs Charles Brillon

60 kg: Michał Akoto-Ampaw vs Emmanuel Beaudouin

65 kg: Maciej Marchel vs Treyven Barthelus

70 kg Mateusz Grejber vs Lucas St-Martin

75 kg Sylwester Stempniewski vs Mikael Morissette

80 kg Michał Pierzchała vs Steven Samson

85 kg: Wiktor Skiba vs Youness Chetouani

90 kg: Dawid Kruczkowski vs Jean-Thomas Cote