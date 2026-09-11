Lekkoatletyczne czwartki czekają na dzieci

10 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym lekkoatletyczna impreza dla dzieci i młodzieży w Elblągu. Rozpoczęły się Czwartki Lekkoatletyczne, podczas których można bezpłatnie spróbować swoich sił w kilku konkurencjach. Kolejne zawody już 17 września. Zob. zdjęcia.

Rywalizujemy w biegach, skoku w dal (strefa), skoku wzwyż oraz w rzucie piłką palantową. Zawody odbywają się na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów. Kolejne 17 września, o 16:30. Wstęp wolny.

Najlepsi w całym cyklu zostaną wyróżnieni 20 maja 2027, podczas miejskiego finału. Będą oni mieli także możliwość wyjazdu na finałową imprezę w Łodzi.

Program

Na początek pobieramy od organizatorów karteczki do wpisywania wyników. Uczestnicy przemieszczają się między konkurencjami. Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową. Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową

Roczniki:

I grupa - rocznik 2014

II grupa- rocznik 2015

III grupa- rocznik 2016

Kategorie dodatkowe:

rocznik 2017

rocznik 2018

rocznik 2019

Szczegółowy regulamin tutaj.

Terminarz kolejnych imprez (sezon 2026/2027):

17 września 2025 - czwartek godz.16:30

24 września 2026 - czwartek godz.16:30

1 października 2026 - czwartek godz.16:30

29 kwietnia 2027 - czwartek godz.16:30

6 maja 2027 - czwartek godz.16:30

13 maja 2027 - czwartek godz.16:30

20 maja 2027 - FINAŁ MIEJSKI czwartek godz.16:30

W latach 60. ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin oraz aktualni olimpijczycy: Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan. Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź.

Organizator: Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”.