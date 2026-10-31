Lider zdominował Silvant

Piłkarze ręczni Silvantu doznali piątej porażki w sezonie. Dziś (31 października) Elblążanie przegrali w Grudziądzu z niepokonaną dotąd drużyną MKS różnicą aż siedemnastu bramek (30:47).

Zawodnicy i sztab szkoleniowy Silvant Handball mieli świadomość jak wymagające czeka ich spotkanie, jednak zapowiadali że dadzą z siebie wszystko i postarają się powalczyć o zwycięstwo. W sezonie 2026/2027 jeszcze z żadna z drużyn nie znalazła patentu na MKS ALBA SPHINX Grudziądz, który wygrał komplet meczów i miał na swoim koncie osiemnaście punktów. Elblążanie rozegrali jedno spotkanie więcej do Grudziądzan, jednak mieli dziewięć punktów mniej.

Zawodnicy Silvantu nieźle rozpoczęli pojedynek z faworytem. Pierwszego gola zdobył Michał Łucyn, potem trafił Stanisław Gębala, a na 3:1 podwyższył Adam Nowakowski. Gospodarze błyskawicznie doprowadzili do wyrównania, a w 6. minucie prowadzili 5:3. Grudziądzanie utrzymywali dwubramkową przewagę, jednak gdy zanotowali kolejną świetną serie, odskoczyli już na sześć goli. Sześciominutową niemoc Elblążan przerwał Michał Łucyn, zdobywając dwie bramki. W kolejnych akcjach znów na parkiecie brylowali gospodarze, ich łupem padły cztery kolejne gole i w 23. minucie tablica wyników wskazywała 16:8. Od tego czasu gra się wyrównała, bramki padały praktycznie naprzemiennie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 23:14.

Druga część meczu była zdecydowanie bardziej wyrównana, w szeregach Silvantu ciężar zdobywania bramek wziął na swoje barki Michał Łucyn, który zdobył trzy z rzędu dla swojej drużyny. Przewaga miejscowych nadal była bardzo wysoka i wynosiła około jedenastu-dwunastu bramek. W 44. minucie tablica wyników wskazywała 34:22. Na kilka kolejnych minut inicjatywę na parkiecie przejęli Elblążanie, którym udało się trafić cztery razy z rzędu. Szczypiorniści MKS nie pozwolili im na dalsze odrabianie strat, znów zdobywali bramki seryjnie, ostatnie pięć bramek padło z ich rąk i zakończyli mecz imponującym zwycięstwem (47:30).

MKS ALBA SPHINX Grudziądz - Silvant Handball Elbląg 47:30 (23:14)

Silvant: Rybiński, Wojciechowski - Łucyn 10, Gębala 8, Nowakowski 5, Kwiatkowski 2, Ściesiński 2, Boenig 2, Heyda 1, Radecki, Chodziński Sz., Wocial, Solecki, Stańczuk, Chodziński S.

Zobacz tabelę I ligi mężczyzn.

Kolejny mecz nasza drużyna zagra w Elblągu 14 listopada, a jej rywalem będzie Jeziorak Iława.