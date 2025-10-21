Ligi MOSiR - zapisy do 26 października

Sportowe emocje powracają! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu rozpoczyna nowy sezon amatorskich lig sportowych. Do rywalizacji staną drużyny siatkarskie oraz zespoły koszykówki 3x3, a na zawodników czekają tygodnie intensywnej gry i prawdziwych sportowych emocji. To ostatnia szansa, by zgłosić swój zespół i dołączyć do sportowej rywalizacji.

Awangarda Volley Liga

Udział w Awangarda Volley Lidze to propozycja dla wszystkich, którzy lubią siatkówkę i rywalizację na wysokim poziomie. Każdy mecz rozgrywany będzie do trzech setów w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej oraz w Szkole Podstawowej nr 8. Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będą licencjonowani sędziowie. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października za pośrednictwem formularza Google. Wpisowe wynosi 500 złotych. Sponsorem ligi jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Grand Prix w koszykówce 3x3

Dla fanów basketu MOSiR przygotował Grand Prix w koszykówce 3x3 – cykl 10 turniejów rozgrywanych w Szkole Podstawowej nr 12. Każdy zespół tworzy trzech zawodników i dwóch rezerwowych, a mecze prowadzone są przez licencjonowanych sędziów. Zwycięzcą całego cyklu zostanie drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów za miejsca zajęte w poszczególnych turniejach. Zgłoszenia trwają do 26 października (niedziela) poprzez formularz Google. Wpisowe wynosi 350 złotych, a o udziale w rozgrywkach decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

Nie zwlekaj i dołącz do gry!