Ligowe emocje wchodzą w decydującą fazę

Rywalizacja w ligach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu nabiera tempa. Zarówno w siatkarskiej Awangarda Volley Lidze, jak i w koszykarskich rozgrywkach Okna Tüfe Grand Prix 3×3, sezon wchodzi w etap, w którym każdy mecz i każdy turniej mogą mieć kluczowe znaczenie dla końcowych rozstrzygnięć.

Awangarda Volley Liga – obrońcy tytułu na czele stawki

W amatorskiej lidze siatkówki rozegrano komplet dziewięciu kolejek sezonu zasadniczego. Liderem tabeli jest Logbar Sport Spa z dorobkiem 20 punktów. Obrońcy mistrzowskiego tytułu potwierdzają wysoką formę i ponownie należą do głównych faworytów do końcowego triumfu. Tuż za nimi plasują się Piłkarskie Diamenty (18 punktów), a trzecie miejsce zajmuje Żuławy Volley, które zgromadziły 17 punktów.

Teraz (od 9 lutego) 8 drużyn rozpocznie fazę Play Off, a po jej zakończeniu zespoły przystąpią do fazy Play Out, która rozpocznie się 23 lutego. Kulminacją rozgrywek będzie finałowa kolejka zaplanowana na 11 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej. Tego dnia rozegrane zostaną mecze o trzecie miejsce oraz spotkanie finałowe, które wyłoni mistrza sezonu. Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji Logbar Sport Spa sięgnął po złoty medal po zwycięstwie w finale nad zespołem Tech-Bet.

Okna Tüfe Grand Prix 3×3 – rywalizacja turniejowa w pełnym biegu

Za nami pięć z dziesięciu zaplanowanych turniejów w ramach koszykarskich rozgrywek 3×3. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje drużyna Szalone Bobcats, która zgromadziła 84 punkty. Drugie miejsce zajmują Żniwiarze z dorobkiem 63 punktów, natomiast na trzeciej pozycji plasuje się zwycięzca ostatniego turnieju, czyli FC Po Nalewce, mające na koncie 61 punktów.

Tytułu mistrzowskiego w obecnym sezonie broni drużyna Stalowi. W poprzedniej edycji drugie miejsce zajęły Szalone Bobcats, które w tym roku wyraźnie zaznaczają swoje aspiracje do sięgnięcia po końcowy triumf. Przed zespołami jeszcze pięć turniejów, które rozstrzygną o ostatecznym układzie klasyfikacji.

Przed nami decydujące tygodnie rywalizacji

Obie ligi wchodzą w najważniejszą część sezonu, w której stawką są miejsca w finałach i końcowe triumfy. Zapowiada się okres pełen sportowych emocji, zaciętej rywalizacji i rozstrzygnięć, które poznamy wiosną. Aktualne tabele, terminarze spotkań oraz szczegółowe informacje dotyczące Awangarda Volley Ligi i Okna Tüfe Grand Prix 3×3 dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.