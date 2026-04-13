Logbar Sport SPA ponownie numerem jeden

Miniona sobota dostarczyła całkiem sporo siatkarskich emocji. W Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się 19. finał Awangarda Volley Liga. Walka o miano najlepszej drużyny sezonu toczyła się między ubiegłorocznym zwycięzcą - Logbar Sport SPA, a zespołem Piłkarskie Diamenty. Zobacz zdjęcia.

Awangarda Volley Liga to rozgrywki, które od wielu lat przyciągają miłośników siatkówki amatorskiej. W rundzie zasadniczej mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów, a drużyny rywalizują o jak najwyższą pozycję w tabeli. Po zakończeniu tej rundy, najlepsze zespoły awansowały do fazy pucharowej, która rozstrzygnęła o kolejności na podium. Finały, w odróżnieniu od rundy zasadniczej, rozgrywane były do 3 wygranych setów, co dodawało dodatkowej emocji i nieprzewidywalności.

W meczu o 3. miejsce spotkały się drużyny KAM oraz Żuławy Volley. Rywalizacja była zacięta do samego końca. Brązowy medal finalnie trafił do zespołu KAM, który zwyciężył 3:0 w setach. Tutaj należą się ogromne gratulacje dla Żuławy Volley za zajęcie wysokiego, czwartego miejsca w tabeli i zostawieniu serducha na boisku.

W długo wyczekiwanym finale zmierzyli się ze sobą zawodnicy Piłkarskich Diamentów i Logbar Sport Spa – ubiegłoroczny zwycięzca ligi. Od pierwszych minut widać było, że obu drużynom zależy na szybkim objęciu prowadzenia i uzyskaniu przewagi nad przeciwnikiem. Grali punkt za punkt, jednak zdecydowanie silniejsi na boisku okazali się siatkarze Logbar Sport Spa wygrywając 3:0. Piłkarskie Diamenty zajęli zaszczytne drugie miejsce na podium. Dla tegorocznych zwycięzców, i tym samym obrońców tytułu z poprzedniego sezonu, był to już 16. finał Awangarda Volley Liga, w którym wzięli udział. Obie drużyny zaprezentowały grę na wysokim poziomie godną finałowej rywalizacji. MVP meczu został Kamil Dobosz, zawodnik Logbar Sport SPA.

Gratulacje dla wszystkich drużyn, które rywalizowały podczas 19. sezonu Awangarda Volley Ligi, a zwłaszcza dla zwycięzców, którzy po raz kolejny stanęli na najwyższym stopniu podium. Dziękujemy za sezon pełen emocji i do zobaczenia w kolejnym sezonie.

