Łyżwiarski Czwartek czeka. Zdobądź medal!

Zapraszamy na łyżwiarskie zawody dla przedszkolaków i szkół podstawowych. W najbliższy czwartek, 12 lutego, o godzinie 16:00, na Lodowisku Helena, przy ul. Karowej, kolejna okazja na zdobycie wyjątkowego medalu. Zapisy na miejscu od 15:30. Udział bezpłatny.

Zawody odbędą się w podziale na kategorie wiekowe. Dzieci w wieku lat 6 (rocznik 2019) oraz te starsze, z klas 1-8 szkoły podstawowej, rywalizują w jeździe na łyżwach, na różnych dystansach. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia łyżew.

Zgłoszeń mogą dokonywać wyłączne rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, na miejscu, w dniu zawodów, 30 min przed rozpoczęciem imprezy, o godz. 15:30.

Łyżwiarskie Czwartki to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do 6-letnich dzieci i uczniów szkół podstawowych. Celem spotkań jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli. W sezonie 2025/26 trwa II edycja imprezy.

Regulamin tutaj. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, prezydent Elbląga Michał Missan, MOSiR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.