Łyżwiarskie Czwartki cieszą się popularnością

(fot. MOS Elbląg)

Na Lodowisku Helena odbyły się trzecie zawody z cyklu Łyżwiarskich Czwartków, im. Heleny Pilejczyk. W tej cyklicznej imprezie wzięło udział 73 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w Elblągu. Kolejne bezpłatne ślizganie już 19 lutego.

Na tafli rywalizowały sześciolatki oraz uczniowie z klas 1-8 szkół podstawowych. Pokonywali jedno lub dwa okrążenia. Po wszystkich zawodach będzie znana klasyfikacja końcowa w każdej z kategorii.

Zapraszamy do udziału w następnych zawodach z tego cyklu, które odbędą się 19 lutego o 16:30, na Torze Kalbar w Elblągu., także dla uczestników z przedszkoli i klas 1-8. Wstęp bezpłatny, można też bezpłatnie wypożyczyć łyżwy. Zapisy przed startem od godz. 16.

 

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, prezydent Elbląga, MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.

MOS Elbląg

