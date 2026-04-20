Majówka z lekkoatletyką. Zawody dla dzieci
Czas rozpocząć wiosenne zawody lekkoatletyczne w Elblągu. Zapraszamy dzieci i młodzież do wspólnej zabawy w kolejnej imprezie, z cyklu Elbląskich Czwartków Lekkoatletycznych. Rywalizujemy w biegach, skoku w dal (strefa), skoku wzwyż oraz w rzucie piłką palantową. Pierwsze wiosenne zawody już w czwartek, 30 kwietnia. Wstęp wolny.
Najbliższe zawody odbędą się w czwartek, 30 września, o godzinie 16:30, na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów 14 G w Elblągu.
Program:
Dziewczęta - 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową,
Chłopcy - 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal (strefa), skok wzwyż, rzut piłką palantową
Roczniki:
I grupa - rocznik 2013
II grupa- rocznik 2014
III grupa- rocznik 2015
Kategorie dodatkowe:
- rocznik 2016
- rocznik 2017
- rocznik 2018
W latach 60-tych ubiegłego stulecia Czwartki Lekkoatletyczne były masową imprezą dla dzieci i młodzieży, na której odkryto talenty takich późniejszych mistrzów sportu jak: Irena Szewińska, Władysław Komar, Jacek Wszoła, Marian Woronin oraz aktualni olimpijczycy: Piotr Lisek, Iga Baumgart-Witan.
Kolejne terminy imprezy (2026 rok):
7 maja 2026, czwartek, godz.16:30
21 maja 2026, czwartek, godz.16:30
2 czerwca 2026, FINAŁ MIEJSKI z festynem, wtorek, godz.16:30
Organizator
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu; tel. 55 625-87-81, e-mail: ssp3@elblag.eu
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży" w Warszawie, ul. Hoża 27/6 (strona www.czwartki.pl) wspólnie z Fundacją Polskiej Atletyki reaktywowało tę imprezę w 1995 r. Pierwszych 14 finałów ogólnopolskich zorganizowano w Warszawie. Obecnie gospodarzem imprezy jest Łódź.