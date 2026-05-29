Małe derby, wielka stawka

Concordia i rezerwy Olimpii spotkają się w meczu, w którym obie drużyny grają o własną przyszłość, ale każda patrzy w zupełnie innym kierunku. Jedni próbują dogonić marzenie o Betclic III Lidze, drudzy walczą, aby uniknąć degradacji.

Concordia nadal ma szansę na awans. Słoniki mają 60 punktów i wciąż znajdują się w samym środku wyścigu o III ligę. Liderujący Stomil Olsztyn oraz druga Polonia Lidzbark Warmiński zgromadziły po 62 punkty, ale w nadchodzącej kolejce zmierzą się bezpośrednio ze sobą, więc ktoś zgubi punkty. Matematyka pozostawia miejsce na marzenia, ale wymaga niemal chirurgicznej precyzji. Według wyliczeń symuliga.pl Concordia ma obecnie 14,2 procent szans na mistrzostwo, 40 procent na miejsce barażowe i 45,7 procent na zakończenie sezonu na trzeciej lokacie. Baraże pozostają więc bardzo realne, natomiast bezpośredni awans wydaje się znacznie trudniejszy do wywalczenia. Problemem pozostaje również fakt, że Concordia przestała być zależna wyłącznie od siebie. Słoniki muszą wygrywać i jednocześnie nasłuchiwać wieści z innych stadionów.

Po drugiej stronie stoi Olimpia II, która jesienią wyglądała marnie, zaledwie sześć punktów po pierwszej rundzie. Wiosna przyniosła jednak wyraźną poprawę. Rezerwy zaczęły punktować, walczyć i przestały być chłopcem do bicia. Trzynaście punktów zdobytych po zimowej przerwie nie brzmi może jak wielka ofensywa, ale w realiach walki o utrzymanie oznacza odzyskanie tlenu. Remis w Ostródzie z Sokołem, zwycięstwa nad Mazurem Ełk, Granicą Kętrzyn, Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie oraz GKS-em Stawiguda udowodniły, że Olimpia II nie zamierza spokojnie czekać na spadek.

Największy problem polega jednak na tym, że tabela IV ligi zaczyna przypominać ruchome piaski. Olimpia II ma 19 punktów i znajduje się na przedostatnim miejscu, tuż za Mrągowią Mrągowo, która również zgromadziła 19 oczek. Nawet ewentualna poprawa pozycji może jednak nie wystarczyć do utrzymania. Wszystko zależy od efektu domina uruchamianego przez III ligę.

Wiadomo już, że Znicz Biała Piska opuści III ligę. Bardzo realne pozostają również spadki GKS-u Wikielec, a nawet Olimpii Elbląg. Każda kolejna drużyna spadająca z wyższego poziomu rozgrywkowego z naszego województwa automatycznie zwiększa liczbę miejsc zagrożonych degradacją w IV lidze.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz dla zespołów z dołu tabeli wygląda brutalnie. Jeśli z III ligi spadną dwa zespoły z województwa warmińsko-mazurskiego, a wicemistrz IV ligi nie wywalczy promocji w barażach, wtedy bezpośrednio spadną trzy drużyny z miejsc 14-16. Zespoły z pozycji 12 i 13 będą jeszcze zmuszone walczyć o życie w barażach z wicemistrzami klas okręgowych. Istnieje również łagodniejszy wariant. Jeśli wicemistrz IV ligi wywalczy awans, wtedy przy dwóch spadkowiczach z III ligi bezpośrednio polecą już tylko drużyny z miejsc 15 i 16, natomiast ekipy z lokat 13 i 14 zagrają w barażach o utrzymanie.

Dlatego małe derby nie będą zwykłym lokalnym meczem. Concordia gra o III ligę, Olimpia II o prawo do dalszego funkcjonowania w IV-ligowej rzeczywistości. Jedni będą gonić marzenie, drudzy uciekać przed spadkiem.

Bilans konfrontacji

Historia derbów przemawia za Concordią. Oba zespoły mierzyły się dotąd dziewięć razy, zarówno w lidze, jak i Wojewódzkim Pucharze Polski. Słoniki wygrały sześć spotkań, trzy zakończyły się remisem. Rezerwy Olimpii nadal czekają na pierwsze zwycięstwo nad lokalnym rywalem.

15.08.2018 r. - Concordia - Olimpia II 5:0 (Malanowski 3x, Kolosov - sam., Lubiejewski)

25.11.2018 r. - Olimpia II - Concordia 0:7 (Malanowski x2 Lewandowski, Lenart, Barros, Rogoz, Bukacki)

01.08.2021 r. - WPP: Concordia - Olimpia II 5:3 (Concordia: Drewek 3x, M. Pelc, Błaszczyk; Olimpia II: Szawara - sam., Zając, Branecki)

22.08.2021 r. - Olimpia II - Concordia 0:0

26.03.2022 r. - Concordia - Olimpia 0:0

13.09.2023 r. - WPP: Olimpia II - Concordia 0:1 (Kopka)

10.11.2024 r. - Olimpia II - Concordia 0:1 (Stolarowicz)

08.06.2025 r. - Concordia - Olimpia II 2:2 (Wieliczko, Kaczorowski - Dziurdzia, Piróg)

26.10.2026 r. - Olimpia II - Concordia 0:4 (Augusto, Makarski, Cenkner, Fercho)

Concordia - Olimpia II w sobotę, 30 maja, godz. 16., stadion przy ul. Krakusa. Wstęp wolny.