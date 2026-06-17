Michał Kamiński mistrzem Polski Juniorów w jeździe figurowej na rolkach

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka" z powodzeniem zakończyli rywalizację podczas Mistrzostw Polski w jeździe figurowej na rolkach, osiągając znaczące wyniki na arenie krajowej.

Największy sukces odniósł Michał Kamiński, który zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów, jednocześnie ustanawiając nowy rekord życiowy. Osiągnięty rezultat stanowi zwieńczenie wielomiesięcznych przygotowań oraz konsekwentnie realizowanego procesu szkoleniowego.

Zdobycie tytułu mistrzowskiego wiąże się z powołaniem zawodnika do Kadry Narodowej. We wrześniu Michał Kamiński będzie reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Europy w jeździe figurowej na rolkach, które odbędą się we włoskim Ponte di Legno.

Na uwagę zasługuje również występ Natalii Lipińskiej, która w kategorii juniorek zajęła wysokie czwarte miejsce.

Bardzo dobrze zaprezentowali się także najmłodsi reprezentanci UKS „Szóstka", rywalizujący w ramach Mistrzostw Polski Młodzików.

W kategorii Novice Basic miejsca zajęły:

Lena Cacko – 8. miejsce,

Amelia Wojtyniak – 9. miejsce,

Amelia Barwińska – 11. miejsce,

Michalina Dębska – 12. miejsce.

W kategorii Cubs Lena Orzechowska uplasowała się na 7. miejscu.

Uzyskane wyniki potwierdzają wysoki poziom szkolenia sportowego realizowanego przez UKS „Szóstka" oraz systematyczny rozwój jazdy figurowej na rolkach w Elblągu.

Klub podkreśla, że osiąganie tak znaczących sukcesów sportowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu zawodników, trenerów i rodziców, a także dzięki wsparciu samorządu Miasta Elbląg, które od lat wspiera rozwój sportu dzieci i młodzieży oraz działalność lokalnych klubów sportowych.

Wsparcie Miasta Elbląg umożliwia zawodnikom udział w procesie szkoleniowym, zgrupowaniach oraz zawodach rangi krajowej i międzynarodowej, przyczyniając się do budowania warunków sprzyjających osiąganiu wysokich wyników sportowych.

Sukces Michała Kamińskiego oraz bardzo dobre wyniki pozostałych zawodników stanowią powód do dumy dla całej społeczności UKS „Szóstka" i są potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań szkoleniowych.

Już we wrześniu Michał Kamiński, reprezentując barwy narodowe, stanie do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami podczas Mistrzostw Europy we włoskim Ponte di Legno.