Międzypokoleniowa koszykówka na Zatorzu

Lubisz koszykówkę, aktywną rywalizację i dobrą zabawę? Zbierz drużynę i weź udział w Międzypokoleniowych Rozgrywkach Koszykówki „Gramy na Zatorzu”! Wydarzenie odbędzie się 11 sierpnia o godz. 15 na boisku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Romualda Mielczarskiego 45 w Elblągu.

Turniej będzie miał charakter otwarty i bezpłatny. Do udziału zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – zarówno mieszkańców Zatorza, jak i pozostałych części Elbląga. Celem wydarzenia jest aktywizacja sportowa i integracja mieszkańców, popularyzacja koszykówki, promowanie zdrowego stylu życia oraz zasad fair play.

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:

• 10–12 lat – drużyny dziewcząt, chłopców lub mieszane,

• 13–15 lat – drużyny dziewcząt, chłopców lub mieszane,

• 16 lat i starsi – drużyny kobiet, mężczyzn lub mieszane.

Każda drużyna składa się z czterech osób: trzech zawodników grających oraz jednego zawodnika rezerwowego. Mecze będą rozgrywane do zdobycia 21 punktów lub przez maksymalnie 10 minut.

Nie trzeba być zawodowym koszykarzem liczą się chęć do wspólnej zabawy, sportowe emocje i gra zgodna z zasadami fair play. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić wakacyjne popołudnie, poznać innych mieszkańców i wspólnie ożywić przestrzeń Zatorza.

Zapisy drużyn prowadzone są w formie elektronicznej https://forms.gle/Knjiwn8XBuwWXHQX6 oraz papierowej w dniu zawodów. Zapisy papierowe będą przyjmowane w biurze zawodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 od godz. 14:30, czyli 30 minut przed rozpoczęciem turnieju. Obowiązują limity liczby drużyn, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału jest wypełnienie i dostarczenie oświadczenia uczestnika przed rozpoczęciem zawodów. Osoby pełnoletnie składają oświadczenie we własnym imieniu, natomiast w przypadku osób niepełnoletnich dokument musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Na uczestników turnieju czekają pamiątkowe medale oraz nagrody przygotowane przez organizatora.