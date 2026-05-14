Miesiąc do Biegu Piekarczyka. Ostatnie 50 pakietów startowych!

Do startu Biegu Piekarczyka pozostał tylko miesiąc, a liczba miejsc z dnia na dzień maleje. Na uczestników czekają biegi na 10 i 5 kilometrów oraz dla najmłodszych Mini Bieg Piekarczyka. Zachęcamy do zapisów, ostatnie pakiety czekają na swoich właścicieli.

- Już powoli udzielają się nam emocje przed zbliżającym się „Piekarczykiem”. Listy startowe na „Mini Bieg” mamy na ten moment wypełnione. Dodatkowa pula pakietów rozeszła się w ekspresowym tempie. Na starcie zobaczymy 1000 dzieci, które powalczą o medal w swoich kategoriach. W biegu głównym na 10 kilometrów i w biegu towarzyszącym na 5 km, na ten moment pozostało 50 pakietów z dodatkowej puli 200 miejsc. Warto się pospieszyć, aby na mecie zgarnąć pierwszy medal wchodzący w skład tegorocznej kolekcji finiszera - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR.

DYSTANSE

W programie XVII Biegu Piekarczyka ponownie znalazły się: bieg główny na 10 kilometrów, bieg towarzyszący na 5 kilometrów oraz rywalizacja drużynowa, w której swoich sił mogą spróbować stowarzyszenia, firmy oraz zespoły tworzone przez grupy znajomych. Po zebraniu min. 5 osób, zgłoście swoją drużynę na adres imprezy@mosir.elblag.eu.

Nie zabraknie także Mini Biegu Piekarczyka, czyli zawodów dla dzieci i młodzieży, które co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To właśnie najmłodsi uczestnicy często tworzą najbardziej emocjonującą atmosferę podczas całego weekendu.

KOSZULKA

Dodatkowo zachęcamy do uzupełnienia swojego pakietu startowego o dedykowaną koszulkę. W tym roku do wyboru czekają dwa kolory: granatowy i biały. Projekt koszulki jest dostępny również w rozmiarach dziecięcych. Koszulkę można zamówić tylko do 31 maja.

ZAPISY

Zainteresowanie tegoroczną edycją jest bardzo duże, a liczba wolnych pakietów startowych maleje. Jeśli planujecie wystartować w biegu na 10 lub 5 km, to warto zrobić to jak najszybciej, bo zostało już niespełna 50 wolnych miejsc. Rejestracji dokonasz na stronie elektronicznezapisy.pl.

Zapraszamy do zapisów, zakupu koszulki i wspólnej sportowej rywalizacji, która odbędzie się 14 czerwca.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,

Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: ADASTOL-producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE

Partner: Hotel Młyn Aqua Spa, BUS Expert, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Expert