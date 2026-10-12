Miesiąc do XII Elbląskiego Biegu Niepodległości

Dokładnie miesiąc dzieli nas od XII Elbląskiego Biegu Niepodległości. 11 listopada po raz kolejny spotkamy się, aby aktywnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Na biegaczy czeka 10 kilometrów, trzyosobowe sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości dla najmłodszych. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również ze względu na nową trasę, ze startem i metą przy ul. Teatralnej.

11 listopada na starcie spotkają się doświadczeni zawodnicy, amatorzy, osoby przygotowujące się do swojego pierwszego biegu na 10 kilometrów, sztafety oraz najmłodsi. Niezależnie od poziomu sportowego będzie to okazja, aby spędzić Święto Niepodległości aktywnie.

Nowa trasa Biegu Niepodległości

Tegoroczny Bieg Główny zostanie rozegrany na dystansie 10 km, a zawodnicy pokonają trzy pętle po 3333 metry. Start i meta znajdą się na ul. Teatralnej, w sąsiedztwie Placu Jagiellończyka. Trasa prowadzić będzie ulicami Teatralną, Robotniczą, Rycerską, Tysiąclecia, Hetmańską, 12 Lutego oraz Armii Krajowej, gdzie na zawodników czekać będzie tzw. agrafka. Następnie biegacze wrócą ulicami 12 Lutego i Teatralną, zamykając pierwszą pętlę.

Zmiana trasy związana jest z prowadzonymi pracami budowlanymi w rejonie Starego Miasta. Jednocześnie oznacza powrót Biegu Niepodległości w część Elbląga, w której zawody odbywały się do 2020 roku. Dla części zawodników będzie to więc dobrze znana trasa, a dla innych zupełnie nowe miejsce sportowej rywalizacji.

Na tej samej trasie wystartują także trzyosobowe Sztafety. Każdy członek zespołu pokona jedną pętlę, czyli 3333 metry, a łącznie cała drużyna przebiegnie 10 kilometrów.

Mały Bieg Niepodległości

11 listopada pobiegną również najmłodsi. Mały Bieg Niepodległości zostanie rozegrany na sześciu dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów. Wszystkie biegi dziecięce odbędą się na pętlach wyznaczonych na ul. Teatralnej, w pobliżu startu i mety Biegu Głównego. To propozycja dla dzieci, które chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, ale również dla tych, którzy po prostu chcą aktywnie świętować 11 listopada razem z rodzicami i rówieśnikami.

Miesiąc do startu

Do rozpoczęcia XII Elbląskiego Biegu Niepodległości pozostał dokładnie miesiąc. To dobry czas, żeby zaplanować swój start, zebrać drużynę do sztafety albo przygotować najmłodszych do udziału w Małym Biegu. Na zawodników czeka również pamiątkowa koszulka XII Elbląskiego Biegu Niepodległości.

Zapisy trwają

Zapisy na Bieg Główny, Sztafety i Mały Bieg prowadzone są za pośrednictwem elektronicznezapisy.pl. Od 19 października wpisowe na Bieg Główny i Sztafety wzrośnie i wynosić będzie 90 zł lub 81 zł z kartą „wElblągu”. W Małym Biegu Niepodległości opłata wyniesie 45 zł lub 40,50 zł z kartą „wElblągu”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.