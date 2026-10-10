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Uderzył w rowerzystę jadąc motorowerem. Miał 2,1 promila!

 Elbląg, Uderzył w rowerzystę jadąc motorowerem. Miał 2,1 promila!
(fot. KMP Elbląg)

W sobotę Raczkach Elbląskich pijany 64-latek, jadąc motorowerem w kierunku Elbląga, uderzył w tył prawidłowo jadącego rowerzysty. Obaj stracili panowanie nad swoimi pojazdami i przewrócili się na jezdnię. Na szczęście żaden z nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

W trakcie policyjnych czynności ustalono, że kierujący motorowerem jest pijany i jest objęty zakazem kierowania pojazdami.. Badanie alkotestem dało wynik 2,14 promila alkoholu w jego organizmie! Sprawca zdarzenia, zakwalifikowanego jako kolizja, został ukarany mandatami na łączną kwotę 4 tys. zł.

- Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz w trakcie trwającego aktywnego zakazu skierowano wniosek o ukaranie do Sądu w Elblągu. Motorower został odholowany. Mężczyźnie może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczeń sądu oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu


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