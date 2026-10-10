Uderzył w rowerzystę jadąc motorowerem. Miał 2,1 promila!
W sobotę Raczkach Elbląskich pijany 64-latek, jadąc motorowerem w kierunku Elbląga, uderzył w tył prawidłowo jadącego rowerzysty. Obaj stracili panowanie nad swoimi pojazdami i przewrócili się na jezdnię. Na szczęście żaden z nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
W trakcie policyjnych czynności ustalono, że kierujący motorowerem jest pijany i jest objęty zakazem kierowania pojazdami.. Badanie alkotestem dało wynik 2,14 promila alkoholu w jego organizmie! Sprawca zdarzenia, zakwalifikowanego jako kolizja, został ukarany mandatami na łączną kwotę 4 tys. zł.
- Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz w trakcie trwającego aktywnego zakazu skierowano wniosek o ukaranie do Sądu w Elblągu. Motorower został odholowany. Mężczyźnie może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczeń sądu oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu