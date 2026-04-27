Miniony weekend obfitował w ważne wydarzenia w świecie tańca sportowego

W sobotę, 25 kwietnia w Mołdawii rozegrane zostały Mistrzostwa Europy Młodzieży w Tańcach Standardowych. W zawodach wystartowało 48 par z całej Europy, w tym dwie reprezentujące Polskę. Bardzo dobry wynik osiągnęli Marceli Józefowicz i Malwina Cybulska z EKT Jantar, którzy zakończyli rywalizację na 6. miejscu.

Kolejny sukces tancerzy z Elbląga przyszedł dzień później. Podczas Mistrzostw Europy w kategorii Senior I Standard, które odbyły się w niedzielę, 26 kwietnia, w Didim w Turcji, Patrycja Dyrmo i Kamil Luberecki (EKT Jantar) również awansowali do finału. Ostatecznie uplasowali się na 6. pozycji, kończąc rywalizację w ścisłej czołówce Europy.

Oba wyniki potwierdzają wysoką formę elbląskich par oraz ich stabilną pozycję w europejskiej elicie tańców standardowych.