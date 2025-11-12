Mirosław Kostka ze srebrem w Italii

W dniach 6-7 listopada 2025 r. we Włoszech w miejscowości Conegliano odbyły się Mistrzostwa Europy w Judo Osób z Niepełnosprawnościami Open European Adapted Judo Championships 2025.

W tym wydarzeniu wziął udział zawodnik IKS ATAK Mirosław Kostka, który w kategorii wagowej 73kg wywalczył srebrny medal. Nasz zawodnik był członkiem reprezentacji Polski, która drużynowo w klasyfikacji medalowej wywalczyła drugie miejsce, ustępując jedynie miejsca drużynie z Wielkiej Brytanii, a zostawiając za sobą Belgów, Włochów i Słowenię.

Mirek na co dzień trenuje pod okiem trenerów Pauliny Dąbrowskiej i Michała Dąbrowskiego. Trener Michał towarzyszył także Mirkowi podczas wyjazdu.