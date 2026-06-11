Mistrzostwa Europy: Przemek Korsak w nowej dwójce

Przymusowa roszada w polskiej kadrze przed Mistrzostwami Europy w kajakarstwie. Elbląski olimpijczyk Przemek Korsak popłynie w K2 na 500 metrów z nowym partnerem. Start wyścigu eliminacyjnego już dziś po godzinie 18.

Sezon kajakowy wchodzi w decydującą fazę. Kajakarze rywalizowali już w dwóch edycjach Pucharu Świata – w węgierskim Szeged i niemieckim Brandenburgu. Dziś (11 czerwca) w portugalskim Montemor-o-Velho zawodnicy rozpoczną oficjalną rywalizację o medale Mistrzostw Europy w kajakarstwie klasycznym.

Warto przypomnieć, że kajakarz reprezentujący UKS Silvant Kajak Elbląg to uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r., gdzie w konkurencji K2 na 500 metrów w osadzie z Jakubem Stepunem zajął piąte miejsce w finale B. To był wówczas udany rok – zawodnik elbląskiego klubu w Pucharze Świata w Szeged wywalczył dwa srebrne medale: w dwójce (z Jakubem Stepunem) na 200 metrów i w czwórce na 500 metrów. Jednym z członków tamtej srebrnej czwórki był Piotr Morawski, z którym Przemek Korsak powalczy o medal w dwójce w Portugalii. To będzie międzynarodowy debiut takiego zestawienia polskiej osady.

Skąd taka zmiana? Kontuzja (uraz kręgosłupa lędźwiowego) wyeliminowała dotychczasowego partnera elbląskiego kajakarza – Wiktora Leszczyńskiego. Przypomnijmy, że osada Korsak-Leszczyński zajęła szóste miejsce w finale A w Brandenburgu w tym roku. W Portugalii trener reprezentacji Ryszard Hoppe będzie musiał zaryzykować.

- Przeczuwaliśmy, że sytuacja z Wiktorem może być poważna, dlatego od razu szukaliśmy alternatywy dla Przemka. Na treningach ta nowa dwójka wygląda obiecująco – powiedział Ryszard Hoppe dla oficjalnej strony internetowej Polskiego Związku Kajakowego.

Polska dwójka rywalizację rozpocznie już dziś. O godzinie 18:25 przewidziano start biegu eliminacyjnego z udziałem Polaków. Spośród dziewięciu osad pierwsza bezpośrednio awansuje do finału A, natomiast osady z miejsc 2–7 będą musiały przebijać się przez półfinały. Dwie ostatnie odpadają z rywalizacji. Ostateczne rozstrzygnięcia w walce o medale powinniśmy poznać w weekend.

Przypomnijmy, że na Mistrzostwach Europy zdobywa się punkty do rankingu, który będzie podstawą do przyznawania miejsc na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 r.