Mocne otwarcie Truso

Piłkarki ręczne Energi Truso rozpoczęły rundę rewanżową rozgrywek I-ligowych od wysokiej wygranej. Dziś (24 stycznia) Elblążanki pokonały w Kwidzynie tamtejszy MTS 40:31.

Młode szczypiornistki Truso do rundy rewanżowej przystępowały z bilansem sześciu zwycięstw, trzech porażek i siedemnastoma punktami na koncie. MTS Kwidzyn z kolei wygrał zaledwie dwa razy i zanotował aż siedem porażek. Pierwsze starcie tych drużyn zakończyło się wygraną Truso 34:28 i wszystko wskazywało na to, że Elblążanki ponownie sięgną po komplet punktów. Warto przypomnieć że w poprzedni weekend Truso rywalizowało w 1/16 mistrzostw Polski juniorek i tam również pokonało Kwidzyn 34:30.

Worek z bramkami, których w tym spotkaniu padło bardzo dużo, rozwiązała z rzutu karnego Nikola Jankowska. Chwilę później, po trafieniu Otylii Szulc, nasza drużyna prowadziła 2:0. Gospodynie zaraz złapały właściwy rytm i niespodziewanie nie tylko wyrównały, ale też wyszły na prowadzenie 7:3. Sześciominutową niemoc Truso przerwała Alicja Ratajczyk, która zaraz dołożyła kolejnego gola. Podopieczne Marty Czapli poprawiły defensywę, a po bramce Wiktorii Śliwińskiej w 12. minucie doprowadziły do remisu po 7. Dobre interwencje Zuzanny Górskiej, w tym obroniony rzut karny, pozwoliły na zbudowanie przewagi, a ta w 24. minucie wynosiła cztery bramki. Gola na 10:14 zdobyła Julia Sadowska, która wróciła do treningów w Truso po dwóch latach przerwy. Do końca pierwszej części meczu gra toczyła się praktycznie bramka za bramkę i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 15:19.

Po zmianie stron pierwsze minuty nadal były wyrównane, przewaga Truso wynosiła cztery-pięć bramek. Od 40. minuty nasza drużyna całkowicie zdominowała rywala. Elblążanki trafiały raz za razem, a gdy ich przewaga urosła już do dziesięciu goli, o przerwę poprosił trener MTS. Na nic się to nie zdało, bo po wznowieniu przyjezdne nadal trafiały seryjnie i w sumie rzuciły aż osiem bramek z rzędu. Trzynastobramkowa przewaga Truso pozwoliła trenerce na rotowanie składem, na parkiecie meldowały się kolejne zawodniczki. Ostatecznie Elblążanki wygrały w Kwidzynie 40:31 i dopisały do swojego konta kolejne trzy punkty.

MTS Kwidzyn - Energa MKS Truso Elbląg 31:40 (15:19)

Truso: Górska 1, Wanatowska - Jankowska 9, Ratajczyk 7, Szulc 4, Śliwińska 4, Kolasa 3, Biernat 3, Ziemińska 2, Zajączkowska 2, Urbianiak 2, Fudal 1, Tomaszewska 1, Sadowska 1, Kordek, Sankowska.

W dniach 30 stycznia - 1 lutego juniorki Truso rywalizować będą w Rudzie Śląskiej w 1/8 mistrzostw Polski z MKS LubTech Energo Lublin, MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR oraz SPR Grunwald Ruda Śląska.