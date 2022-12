MOSiR-owe atrakcje na weekend

Czas wolny od pracy warto wykorzystać w sposób najbardziej efektywny. Z dobrą radą nadchodzi MOSiR, przy pomocy którego mile spędzicie czas na basenie, wyruszycie na wycieczkę rowerową czy skorzystacie z uroków lodowiska.

Dmuchany tor przeszkód

W sobotę i niedzielę w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka pojawi się atrakcja, która zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych. W cenie biletu każdy będzie mógł skorzystać z dmuchanych torów, znajdujących się w strefie rekreacyjnej oraz na basenie sportowym. Warto podjąć próbę ich pokonania, a o dobrą zabawę możecie być pewni. CRW Dolinka czynne jest od 6 do 22.

Rowerem na żuławskie mosty

Nadszedł czas na ostatnią w tym roku Miejską Wycieczkę Rowerową. Startujemy w niedzielę o 10 spod napisu „ELBLĄG” (ul. Wodna), następnie udamy się przez Raczki Elbląskie i Żurawiec do Jeziora, gdzie obejrzymy niebieski most zwodzony na Tinie. Następnie będzie na nas czekał świeżo odnowiony most betonowy w Różanach, także na Tinie, a na deser ujrzymy most obrotowy na rzece Dzierzgoń w Dzierzgonce. Udział w wycieczce, która zakończy się przy Hali Sportowo-Widowiskowej około godz. 14, jest bezpłatny.

Ślizgawki na lodowisku

Sezon na łyżwy trwa w najlepsze! Lodowisko Helena zaprasza wszystkich miłośników ślizgawek do dobrej zabawy na lodowej tafli. W piątek zapraszamy na dwie sesje: o godz. 18 i 19, zaś w sobotę i niedzielę o następujących porach: 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. By uczestniczyć w ślizgawkach nie trzeba mieć własnych łyżew, z uwagi na funkcjonującą wypożyczalnię sprzętu, prowadzoną przez Klub Sportowy Orzeł.

Ćwiczenia w Krytej Pływalni

Basen przy ul. Robotniczej zaprasza w piątek o godz. 20 na zajęcia Aqua Long, podczas których nie tylko spalimy tkankę tłuszczową, ale także zadbamy o kondycję. Natomiast w sobotę o godz. 11 i 12 na basenie spotykają się osoby 60+ na zajęciach Aqua Senior. Odpowiednio dobrane ćwiczenia oddziałują szczególnie na partie mięśni układu ruchu oraz stawy, a także świetnie wpływają na ogólne samopoczucie, dodając energii i opóźniając proces starzenia się. Udział w zajęciach opłacicie za pomocą biletu dostępnego w kasie lub za pomocą kart Multisport, Fit Profit, Medicover oraz PZU Sport.

Siłownia w dobrej cenie

Szukasz atrakcyjnego miejsca do treningu w przystępnej cenie? Chciałbyś poprawić formę, ale nie masz sprzętu? Skorzystaj z siłowni MOSiR, która znajduje się w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Na miejscu znajdziesz w pełni wyposażoną i kameralną salę, za skorzystanie z której zapłacisz tylko 5 złotych. Siłownia czynna jest w piątek od 8:00 do 20:00, natomiast w weekend w godz. 10-20.

Świąteczne Spotkania Elblążan

Podczas weekendu ul. Stary Rynek zamieni się wielki, bożonarodzeniowy jarmark. Na miejscu odbędą się m.in. występy artystyczne dzieci i młodzieży, festiwal food trucków, wspólne gotowanie, warsztaty i animacje dla dzieci oraz zbiórki charytatywne. Dwudniowe wydarzenie będzie otulone wspaniałą, świąteczną aurą, którą będzie można poczuć w sobotę od 11 do 20 oraz w niedzielę od 11 do 18. Na Świąteczne Spotkania Elblążan zaprasza Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, a współorganizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.