Muzyczne zakończenie Ferii z MOSiR-em i Turniej Tenisa Stołowego

Piątek (30 stycznia) w ramach Ferii z MOSiR-em zapowiada się wyjątkowo intensywnie. W programie znalazły się m.in. turniej tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz muzyczna ślizgawka na lodowisku Helena, a to tylko część atrakcji zaplanowanych na ten dzień.

Turniej tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej

Piątkowe atrakcje rozpoczną się od sportowej rywalizacji przy stołach do ping-ponga. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu wspólnie z EKS Mlexer zapraszają dzieci i młodzież do lat 18 na Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej. Zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach OPEN: dziewcząt i chłopców. System gier będzie uzależniony od liczby zgłoszonych uczestników, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie turnieju i jak najwięcej sportowych emocji.

Rozpoczęcie turnieju zaplanowano na godzinę 10:00, natomiast zapisy oraz rozgrzewka rozpoczną się o 9:00, bezpośrednio przed startem imprezy. Udział w turnieju jest bezpłatny. Na najlepszych zawodników czekają puchary za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego.

Muzyczne zakończenie ferii na lodowisku Helena

Po sportowych emocjach przy stołach do tenisa stołowego uczestnicy ferii będą mogli przenieść się na lodowisko Helena, gdzie zaplanowano muzyczne zakończenie Ferii z MOSiR-em. Zabawa na lodzie potrwa od 12:00 do 13:30 i będzie miała formę jednej, półtoragodzinnej ślizgawki. Podczas wydarzenia nie zabraknie muzyki, gier i zabaw na tafli, a dla uczestników przygotowano również słodkie upominki. Na miejscu będzie można wypożyczyć łyżwy w cenie 10 zł w wypożyczalni KS Orzeł.

Pamiętajcie jednak, że to nie wszystko co czeka na Was w piątek. Zapraszamy Was także: na zajęcia w Krytej Pływalni (10:00 klasy II-IV oraz 11:00 klasy V-VIII), w sali judo (11:00 w HSW) oraz ostatnią darmową ślizgawkę na Torze Kalbar (14:30). Szczegóły znajdziecie w harmonogramie.