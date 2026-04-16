Na rowerze w poszukiwaniu elbląskich pomników

Już we wtorek, 21 kwietnia, miejskie ulice zamienią się w trasę rowerowej gry łączącej rekreację z odkrywaniem lokalnych ciekawostek. To świetna okazja, by wsiąść na rower i spojrzeć na Elbląg z zupełnie innej perspektywy. O godz. 17:00 z Placu Jagiellończyka uczestnicy wyruszą z mapą w poszukiwaniu elbląskich pomników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, który zaprasza do aktywnego spędzenia popołudnia na dwóch kółkach. Zasady są proste – między godziną 17:00 a 19:00 uczestnicy będą odnajdywać zaznaczone na mapie pomniki i wykonywać ich zdjęcia jako potwierdzenie dotarcia na miejsce. Liczyć się będzie nie tylko orientacja w terenie, lecz także spryt, tempo i umiejętność planowania trasy.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich – rodzin, grup znajomych oraz indywidualnych uczestników, którzy chcą połączyć ruch z miejską przygodą.

Biuro zawodów na Placu Jagiellończyka wystartuje o godz. 16:30. Tam będzie można się zapisać, odebrać mapę oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Na uczestników, którzy ukończą trasę, czeka słodki upominek.

To nie tylko sportowa aktywność, ale również okazja do odkrywania detali, które na co dzień umykają uwadze. Serdecznie zapraszamy.