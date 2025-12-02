Najlepsze szkolne koszykarki w Elblągu
Odbyły się już kolejne rozgrywki w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W koszykówce dziewcząt najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 11.
W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza ligowa, więc każdy zespół zagrał z każdym jedno spotkanie. W tabeli poznaliśmy 3 najlepsze drużyny.
Klasyfikacja finałowa
1. Szkoła Podstawowa nr 11
2. Szkoła Podstawowa nr 15
3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.
MOS