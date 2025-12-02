Najlepsze szkolne koszykarki w Elblągu

Odbyły się już kolejne rozgrywki w ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. W koszykówce dziewcząt najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 11.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Medalistów wyłoniła faza ligowa, więc każdy zespół zagrał z każdym jedno spotkanie. W tabeli poznaliśmy 3 najlepsze drużyny.

Klasyfikacja finałowa

1. Szkoła Podstawowa nr 11

2. Szkoła Podstawowa nr 15

3. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

