Podczas Biegu Piekarczyka nieodłącznym elementem wydarzenia jest Mini Bieg Piekarczyka. Co roku najmłodsi licznie biorą udział w rywalizacji o medal. Tak będzie również podczas zbliżającej się siedemnastej edycji biegu. Zapisy już trwają – nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona!

Bieg Piekarczyka to prawdziwe elbląskie święto biegania – w tym roku spotkamy się już na XVII edycji tego wyjątkowego wydarzenia. Ogromnie cieszy nas, że impreza od lat cieszy się tak dużą popularnością, a miejsca na poszczególne kategorie wyprzedają się w ekspresowym tempie. To wydarzenie ma wyjątkowy, rodzinny charakter – wspólne świętowanie, sportowe emocje i radość z aktywności łączy pokolenia.

MINI BIEG PIEKARCZYKA - DYSTANSE

W zależności od wieku najmłodsi będą mieli do pokonania dystans od 50 m do 600 m:

- 0-2 lata (start z opiekunem - chwyt za rękę) – 50 m,

- 3-4 lata (start z opiekunem lub samodzielnie) – 100 m,

- 5-6 lat (samodzielnie) – 200 m,

- 7-8 lat (samodzielnie) – 200 m,

- 9-10 lat (samodzielnie) – 300 m,

- 11-12 lat (samodzielnie) – 400 m,

- 13-14 lat (samodzielnie) – 600 m.

Niepełnoletnia młodzież w wieku +14 lat może wystartować na dystansie 5 km, a zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat mogą śmiało wystartować w Biegu Głównym na dystansie 10 km. Każdy uczestnik biegu otrzyma wyjątkowy medal.

KONKURS DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Również i w tym roku serdecznie zapraszamy elbląskie przedszkola i szkoły do udziału w akcji specjalnej. Aby wziąć w niej udział, wystarczy podczas rejestracji dziecka wpisać odpowiednią nazwę przedszkola lub szkoły w rubryce formularza zgłoszeniowego. Dla tych, którzy już zapisali swoje dziecko, istnieje również możliwość uzupełnienia danych poprzez wysłanie ich na adres imprezy@mosir.elblag.eu (imię, nazwisko i data urodzenia dziecka). Najliczniejsza szkoła i przedszkole otrzyma nagrodę w postaci sprzętu sportowo-rekreacyjnego o wartości 1000 zł.

OPŁATY

W Mini Biegu Piekarczyka obowiązują opłaty za pakiet startowy: 35,00 zł lub 31,50 zł z kartą „wElblagu” (do 1 marca); 40,00 zł lub 36,00 zł z kartą „wElblagu” (do 3 maja); 45,00 zł lub 40,50 zł z kartą „wElblagu” (do 10 czerwca).

Gwarancją udziału w wydarzeniu jest rejestracja zakończona płatnością. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie warto czekać z zapisami – to idealny moment, by zapisać swoje dziecko na Mini Bieg Piekarczyka. Co roku listy startowe dla dzieci zapełniają się bardzo szybko, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rejestracji i wspólnego udziału w tym wyjątkowym sportowym święcie Elbląga.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej