Następne trzy medale elbląskich kajakarzy w Bydgoszczy

Kolejne krążki dla Elbląga na kajakarskich Mistrzostwach Polski. Po piątkowych sukcesach, w sobotę Przemysław Korsak sięgnął po upragnione złoto, Julia Piasecka zdobyła srebro, a Mikołaj Kot wywalczył brązowy medal w finale K1 na 1000 metrów.

Z Mistrzostw Polski w Bydgoszczy w sprincie kajakowym dochodzą do nas nowe, fantastyczne wiadomości. W prestiżowej, olimpijskiej konkurencji K1 na 1000 metrów na podium stanęli reprezentanci Silvant Kajak Elbląg: Przemysław Korsak i Mikołaj Kot.

W piątek (19 czerwca) informowaliśmy o dwóch medalach elbląskich osad na dystansie 200 metrów. Jak się dziś okazało, tamte sukcesy były tylko przygrywką przed sobotnimi startami na dystansie 1000 metrów.

W rywalizacji jedynek oglądaliśmy dwóch zawodników elbląskiego klubu: Przemysława Korsaka i Mikołaja Kota. W piątek obaj wywalczyli brązowe medale – odpowiednio w mikście i męskiej dwójce na 200 metrów.

Już w biegach eliminacyjnych Elblążanie udowodnili, że będą liczyć się w walce o najwyższe cele. Mikołaj Kot wygrał swój wyścig z czasem 3:44.50 minuty, natomiast Przemysław Korsak w swoich eliminacjach był drugi z czasem 3:45.94 min. Obaj bezpośrednio awansowali do finału A.

A tam odbyło się prawdziwe, elbląskie święto! Przemysław Korsak o zaledwie 0,36 sekundy wyprzedził Jarosława Kajdanka (Energetyk Poznań), meldując się na mecie z czasem 3:38.91 min. Tym samym zdobył pierwsze złoto na tych mistrzostwach dla elbląskiego klubu. Jako trzeci linię mety przekroczył drugi z Elblążan – Mikołaj Kot, ze stratą 2,44 sekundy do zwycięzcy.

W rywalizacji jedynek (K1) na 500 metrów Przemysław Korsak zajął piąte miejsce z czasem 1:40.81 min, ze stratą 2,23 sekundy do pierwszego Sławomira Witczaka z Energetyka Poznań. Srebro wywalczył Valerii Vichev (MKS Czechowice-Dziedzice), a brąz trafił do Piotra Morawskiego z AZS KU Politechnika Opolska.

A na deser Julia Piasecka została wicemistrzynią Polski na 1000 metrów. I to jest chyba największy sukces, bowiem kajakarka elbląskiego klubu jest jeszcze juniorką. W biegu eliminacyjnym zajęła trzecie miejsce z czasem 4,25,49 minuty, co dało jej bezpośredni awans do finału A. W biegu o medale utalentowana kajakarka uległa tylko Weronice Marczewskiej z Kopernika Bydgoszcz. Elbląska zawodniczka dystans przepłynęła w czasie 4,07,93 min, tracąc do złota tylko 1,82 sekundy. Brąz dla Adrianny Kąkol z KKW 1929 Kraków.

Kolejny z naszych reprezentantów, Przemysław Rojek, rywalizację w jedynkach na 500 metrów zakończył na etapie półfinału.

W niedzielę czeka nas ostatni dzień Mistrzostw Polski. Trzymamy kciuki za kolejne udane starty!