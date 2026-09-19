Nieudana inauguracja sezonu

Żeby realnie myśleć o wygraniu meczu, nie można tracić masowo piłki. Tymczasem elbląscy koszykarze w meczu z Polskim Sklepem MKK Gniezno piłkę stracili aż 27 razy. W związku z tym mecz na inaugurację sezonu przegrali.

Sobota (19 września) to nie jest najlepszy dzień dla elbląskich koszykarzy. Rano, czołowy zawodnik Elbasketu – Przemek Zamojski potwierdził krążącą od kilku dni w środowisku plotkę, że opuszcza elbląski klub. Zarząd Elbasketu jeszcze się do oświadczenia byłego swojego zawodnika nie odniósł.

Po południu podopieczni trenera Arkadiusza Majewskiego w hali przy ul. Kościuszki zainaugurowali sezon meczem z Polskim Sklepem MKK Gniezno. W elbląskiej drużynie największe zaciekawienie budził pierwszy obcokrajowiec – Andrej Atanasov.

Macedończyk od razu wskoczył do pierwszej piątki i niemal cały mecz spędził na parkiecie. Dzisiejsze spotkanie zakończył z dorobkiem 11 oczek (trzeci wynik w drużynie), 4 asystami, 3 zbiórkami i 3 stratami.

Sam mecz Elblążanom nie wyszedł. Trudno jednak myśleć o zwycięstwie, gdy seriami traci się piłkę. 27 strat w meczu mówią same za siebie. Dla porównania – rywale piłkę stracili tylko 9 razy.

Efektem tak dużej ilości strat była ilość rzutów: gospodarze na kosz rzucali 51 razy (skuteczność 41 proc.), goście – aż 68 (skuteczność 32 proc.).

Koszykarze z Gniezna nie zagrali wielkiego spotkania, ale bezlitośnie wykorzystywali błędy elbląskiej drużyny. A gospodarze sami sobie utrudniali życie. Podstawowy rozgrywający elbląskiego zespołu Piotr Prokurat dość szybko złapał trzy faule i musiał być oszczędzany. Spędził na boisku tylko 8 minut, co musiało odbić się na jakości gry.

O porażce elbląskiego zespołu zadecydowała fatalna pierwsza połowa przegrana 33:45. W drugiej koszykarze z Gniezna kontrolowali sytuację i pewnie dowieźli zwycięstwo do końca.

W Elbaskecie double-double zanotował Kacper Jastrzębski – do 14 punktów (najlepszy wynik w elbląskim zespole) dołożył 13 zbiórek.

W następnej kolejce Elblążanie zmierzą się w Bydgoszczy z rezerwami tamtejszej Astorii.

Energa Basketball Elbląg – Polski Sklep MKK Gniezno 61:76 (19:24, 14:21, 15:16, 13:15)

Elbasket: Jastrzębski 14 (1), Stawiak 13 (3), Atanasov 11 (1), Pawlak 6, Prokurat 0, Konecko 8 (1), Budziński 4, Jakubów 3, Krakowski 2, Celak, Kurian, Rarowski-Geckler