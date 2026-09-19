Przemek Zamojski nie zagra już z Elbasketem

Dlaczego Zamojski nie zagra z Elbasketem? Sam zainteresowany wskazuje na to, że chciał mieć na cały ten sportowy projekt większy wpływ.

- Nie tak wyobrażałem sobie koniec tej historii. Wracając do Elbląga, marzyłem o jednym, żeby na końcu swojej kariery zostawić całe serce na parkiecie dla mojego miasta. Dla ludzi, wśród których dorastałem. Dla znajomych, przyjaciół, nauczycieli, rodziny. Dla Was.

Od samego początku zadeklarowałem, że pomogę w tym projekcie i tak też robiłem charytatywnie przez 4 lata, nigdy nie oczekując niczego w zamian. ELBASKET był dla mnie czymś więcej niż klubem. Był częścią mnie. Chciałem zrobić jeszcze więcej. Nie tylko grać, ale i wejść w struktury klubu, mieć głos i realny wpływ na jego rozwój. Chciałem wykorzystać doświadczenie, kontakty i wszystko, czego nauczyło mnie ponad 20 lat zawodowego sportu.

Niestety, spotkałem się z odmową ze strony zarządu. Szanuję ich decyzję i ich wizję. Ale przez ponad 20 lat budowałem swoje nazwisko, reputację i zaufanie ludzi. Nie mogę być twarzą projektu, na którego funkcjonowanie nie mam wpływu i którego zasad nie jestem pewien. To niestety bardzo boli, bo chciałem skończyć karierę właśnie tutaj i nadal wierzę że tak będzie. W swoim mieście. Przed swoimi ludźmi. Z sercem zostawionym na parkiecie. Dzisiaj nie chcę jednak mówić „żegnajcie”. Chcę powiedzieć: do zobaczenia. Bo można odejść z klubu, można zejść z parkietu, ale nie można odejść z własnego miasta. Elbląg zawsze będzie częścią mnie, a Wy zawsze będziecie częścią mojej historii. Dziękuję za wszystko - napisał na Facebooku Zamojski.