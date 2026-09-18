Były OHP na sprzedaż?

Być może z krajobrazu Zatorza znikną ruiny po byłej siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy. Na najbliższej sesji radni będą pracować nad uchwałą zezwalającą na sprzedaż nieruchomości.

W budynku po byłej siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Junaków byliśmy w ubiegłym roku. Gruzy i bałagan opisaliśmy w tekście „Witaj w krainie, w której obcy ginie”. W kwietniu tego roku w pustostanie wybuchł pożar.

„Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 3 budynkami biurowymi oraz budynkiem garażowym, o łącznej powierzchni użytkowej 4.837 m. Wszystkie budynki stanowią pustostany i są w niezadowalającym stanie technicznym. Wymagają one poniesienia nakładów na remont i adaptację.” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej zgody Rady Miejskiej na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała dotycząca tej sprawy ma być procedowana na wrześniowej sesji elbląskiej Rady Miejskiej. Rzeczoznawca majątkowy ustali wartość nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.