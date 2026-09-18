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Były OHP na sprzedaż?

 Elbląg, Były OHP na sprzedaż?
fot. Sebastian Malicki (arch. portEl.pl)

Być może z krajobrazu Zatorza znikną ruiny po byłej siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy. Na najbliższej sesji radni będą pracować nad uchwałą zezwalającą na sprzedaż nieruchomości.

W budynku po byłej siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Junaków byliśmy w ubiegłym roku. Gruzy i bałagan opisaliśmy w tekście „Witaj w krainie, w której obcy ginie”. W kwietniu tego roku w pustostanie wybuchł pożar.

„Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 3 budynkami biurowymi oraz budynkiem garażowym, o łącznej powierzchni użytkowej 4.837 m. Wszystkie budynki stanowią pustostany i są w niezadowalającym stanie technicznym. Wymagają one poniesienia nakładów na remont i adaptację.” - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały dotyczącej zgody Rady Miejskiej na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała dotycząca tej sprawy ma być procedowana na wrześniowej sesji elbląskiej Rady Miejskiej. Rzeczoznawca majątkowy ustali wartość nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Każdy obiekt, tym bardziej budynek - nawet jeśli jest opuszczony, ma jakiś organ odpowiedzialny za stan tego obiektu. Pytanie więc jaki organ w Elblągu, województwie, Polsce pełni taką rolę i dlaczego dopuścił do takiej dewastacji tego obiektu. Oraz kto jest organem sprzedającym działkę na której ten obiekt jest postawiony?
  • .... a co na to ''konserwator'' z łolsztyna ?
  • Wybuchł pożar? Chyba bezdomni albo żule sobie ognisko rozpalili...
  • czy trzeba było dopuścić do takiej dewastacji budynku, można było chyba wcześniej o tym pomyśleć
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