Nightskating w Elblągu

Mamy ogromny zaszczyt ogłosić, że po raz pierwszy w historii zorganizujemy Nightskating w Elblągu! Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy śmigasz na rolkach od lat, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Przed głównym przejazdem zapraszamy na darmowe warsztaty, na których podszkolisz swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów - piszą organizatorzy nietypowego sportowego wydarzenia w Elblągu.

Nightskating to zorganizowany przejazd ulicami miasta, w godzinach wieczornych, organizowany w większości większych miast w Polsce. Przejazd trwa ok. 2h - uczestniczą w nim rolkarze i rowerzyści. Wydarzenie uprzednio jest zgłaszane do Urzędu Miasta w celu otrzymania wsparcia ze strony służb zabezpieczających — policji i straży miejskiej. Ponadto wydarzenie jest zabezpieczane przez Nightskating Team, czyli osoby specjalnie zrekrutowane przez nas, aby dodatkowo dbać o bezpieczeństwo uczestników - podają organizatorzy. Przed startem czas umilą nam: KS Orzeł Sportowa Szkoła podstawowa im. polskich olimpijczyków Kiedy: 12.09.2026 (Sobota) Harmonogram; 18:45 rozpoczęcie warsztatów rolkarskich 19:45 zakończenie warsztatów i zbiórka 20:00 rozpoczęcie przejazdu 22:00 zakończenie przejadu Trasa przejazdu: START: Galeria Ogrody - Ogólna - (w lewo) Legionów - Jana III Sobeiskiego - Fromborska - Królewiecka-al.Piłsudskiego - Pkł. Dąbka - Niepodległośći - Marii Konopnickiej - Maurycego Beniowskiego-Pionierska - Pkł. Dąbka - Teatralna - Browarna - Mazurska - al. Odrodzenia - Meta GaleriaOgrody Głównym sponsorem wydarzenia jest Centrum Handlowe Ogrody, które będzie również gospodarzem startu i warsztatów. UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY I NIE WYMAGA WCZEŚNIEJSZYCH ZAPISÓW. Możecie dołączyć lub odłączyć się w dowolnym punkcie trasy. Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem przejazdu (zamieszczonym poniżej). Zapraszamy również do śledzenia informacji publikowanych na wydarzeniu, aby być na bieżąco. Regulamin przejazdu. Do zobaczenia na trasie!

inf. organizatora