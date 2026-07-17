Nocna wycieczka do Piastowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach wakacyjnych wycieczek rowerowych zaprasza do udziału w nocnej wycieczce na Wieżę Widokową w Piastowie. Zbiórka we wtorek, 21 lipca, o godz. 20:00 z pętli przy ulicy Ogólnej.

Przed nami długo oczekiwana nocna wycieczka rowerowa. Miłośnicy dwóch kółek i astronomii będą mogli podziwiać widoki nocnego nieba z Wieży Widokowej oraz okolicę najwyższego wzniesienia Wysoczyzny Elbląskiej. Warto zabrać ze sobą lornetki, lunety czy też małe teleskopy.

Tempo jazdy będzie bardzo spokojne, turystyczne w granicach 15 km na godzinę. Do udziału w wycieczce zapraszamy całe rodziny. Czas trwania imprezy to około 3 godzin. Udział jest bezpłatny. Dystans ok. 30 km.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę.

Rekomendujemy jazdę na rowerach wszelkiego typu poza szosowymi, wyposażonych w działające przerzutki. Dominującą nawierzchnią na trasie będzie asfalt. Proszę pamiętać o obowiązkowym oświetleniu przednim i tylnym swoich rowerów. Będzie to sprawdzane przed startem.

Do zobaczenia we wtorek, 21 lipca, o godzinie 20:00 na zbiórce przy pętli na Ogólnej.