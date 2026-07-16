Umorzono śledztwo w sprawie pożaru w Szpitalu Miejskim

Po ośmiu miesiącach postępowania Prokuratura Rejonowa w Elblągu umorzyła śledztwo w sprawie pożaru w Szpitalu Miejskim.

Przypomnijmy, że pożar wybuchł 26 listopada ub. roku w nocy na poddaszu budynku administracyjnego, który wówczas przechodził remont. Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie obiekty szpitala. Nie było zagrożenia dla pacjentów.

Elbląska prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Przesłuchano wszystkich pracowników firmy wykonującej prace remontowe na terenie szpitala, pracowników szpitala zajmujących w budynku poszczególne pomieszczenia oraz funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Szkody wyrządzone przez pożar wyceniono na niemal 1,6 mln zł. Śledztwo umorzono „wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”.