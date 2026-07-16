Ile zarobili szefowie miejskich instytucji

Co zmieniło się w majątkach szefów miejskich instytucji w Elblągu od 2025 roku? Sprawdziliśmy zapisy z najnowszych oświadczeń majątkowych 21 osób, które pełnią funkcje kierownicze w samorządzie.

Nasze zestawienie przygotowaliśmy w kolejności alfabetycznej, skupiając się na osobach, które kierują najważniejszymi elbląskimi instytucjami związanymi ze sportem, kulturą, opieką społeczną, zdrowiem czy też bezpieczeństwem. Dane obejmują pięć kategorii: oszczędności, nieruchomości, wynagrodzenie w 2025 r., samochód i informacje o kredytach i innych zobowiązaniach. Porównujemy też, co zmieniło się w tych majątkach od 2025 roku. Po co to robimy? Bo każdy ma prawo zapoznać się z takimi danymi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, a ta wiedza służy idei przejrzystości życia publicznego i społecznego.

W zestawieniu pojawiła się nowa osoba – Karolina Hołody, która w maju 2025 r. objęła stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego. Wygrała konkurs przeprowadzony przez władze miasta po niespodziewanej śmierci poprzedniej dyrektor Mirosławy Marjańskiej.

Dołączyliśmy też do zestawienia po raz pierwszy oświadczenie majątkowe Barbary Nalińskiej, która jest dyrektorem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Elblągu.

Katarzyna Chuchra, dyrektor Domu Samopomocy w Elblągu

oszczędności: 172 tys. zł (o 72 tys. z więcej niż w 2024 r.), 1,6 tys. euro (o 1,2 tys. mniej), 2,8 tys. USD (bez zmian, wszystko współwłasność małżeńska).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 58 m kw. i wartości 377 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość rynkowa o 29 tys. zł większa), mieszkanie o pow. 37 m kw. i wartości 386 tys. zł (wartość rynkowa większa o 90 tys. zł niż w 2024 r., współwłasność małżeńska, wartość bez zmian) oraz mieszkanie o pow. 34 m kw. i wartości 210 tys. zł (wartość rynkowa, większa o 10 tys. zł, majątek odrębny). Niezabudowana działka rolna o pow. 3 tys. m kw. o wartości 50 tys. zł. (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 177,6 tys. zł (w tym nagroda jubileuszowa i roczna, umowa o pracę więcej o 51 tys. zł niż rok wcześniej), 27 tys. zł (wynajem mieszkania o 5 tys. zł mniej niż rok wcześniej). W sumie więcej o 46 tys. zł niż rok wcześniej..

samochód: skoda superb (2013, nie podano wartości, współwłasność małżeńska); samochód fiat ducato (1989, współwłasność z teściem). Bez zmian.

kredyty: hipoteczny (do spłaty 39,7 tys. zł), o 7 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu

oszczędności: 430 tys. zł (200 tys. więcej niż w 2024 r.), 30 tys. euro (bez zmian), 29,8 tys. franków szwajc. (nowe oszczędności).

nieruchomości: dom o pow. 152 m kw. i wartości 600 tys. zł (wartość bez zmian). Mieszkanie (1/4 udziału) o wartości 160 tys. zł i powierzchni 45 m kw. (majątek odrębny, w oświadczeniu za 2024 r. go nie było)/

wynagrodzenie w 2025 r: 614,3 tys. zł (więcej 69 tys. zł niż rok wcześniej, jako dyrektor szpitala), 97,3 tys. z (emerytura, o prawie 6 tys. zł więcej); 255,2 tys. zł (umowy zlecenia, o 19 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 28 tys. zł (inne źródła, nie było ich rok wcześniej). W sumie o 122 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: Lexus NX z 2024 r. o wartości 220 tys. zł, Toyota CHR (2022) o wartości 90 tys. zł (nowy zakup).

kredyty: nie ma (bez zmian)

Karolina Hołody, dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1

(objęła placówkę w maju 2026 roku po wygraniu konkursu przeprowadzonego po nagłej śmierci poprzedniej pani dyrektor Mirosławy Marjańskiej. Złożyła oświadczenie na dzień rozpoczęcia pracy.

oszczędności: 29,7 tys. zł

nieruchomości: dom o pow, 78 m kw i wartości 550 tys. zł; działka o powierzchni 645 m kw z budynkiem o pow. 15 m kw (niemieszkalny). Obie nieruchomości to współwłasność z jedną osobą z rodziny.

wynagrodzenie w 2025 r.: 35,6 tys. zł (podała wynagrodzenie od stycznia do 25 maja, czyli dnia objęcia stanowiska)

samochód: Renault Scenic (2016) – współwłasność małżeńska

kredyty:

Ewa Karpiuk, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

oszczędności: 51,3 tys. zł (o 132 tys. zł mniej niż w 2024 r., współwłasność małżeńska), 100 tys. zł (zakup obligacji skarbu Państwa, nie było ich w poprzednim oświadczeniu).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 60,5 tys. zł i wartości 288 tys. zł (wartość bez zmian, współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2025 r.: 134,3 tys. zł (o 12 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

samochód: toyota CHR (2024, współwłasność małżeńska, nowy zakup)

kredyty: nie ma (bez zmian).

Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego

oszczędności: 70 tys. zł (współwłasność małżeńska, bez zmian)

nieruchomości: dom o pow. 140 m kw. i wartości ok. 500 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian); działka rekreacyjna o pow. 2,5 tys. m kw. zabudowana domem o pow. 100 m kw. i wartości ok. 650 tys. zł (wartość bez zmian), działka rekreacyjna o pow. ok. 350 m kw. i wartości 35 tys. zł – wartość bez zmian (wszystkie nieruchomości współwłasność małżeńska)

wynagrodzenie w 2025 r.: 140,5 tys. zł (28 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

samochód: jeep cherokee (2014) o wartości 80 tys. zł. (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

kredyty: gotówkowy do spłaty ok. 47,5 tys. zł (o 7,5 tys. zł mniej niż w 2024 r.)

Adam Krause, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych

oszczędności: 27,,8 tys. zł (o 1,8 tys. zł więcej niż we wcześniejszym oświadczeniu)

nieruchomości: nie ma

wynagrodzenie w 2025 r: 167,2 tys. zł (8 tys. zł za pracę do 2.02. w MOSiR); 159 tys. zł za pracę w ZBK). W oświadczeniu złożonym na początku pracy z ZBK podał jedynie wynagrodzenia za miesiąc pracy w MOSiR - 8 tys. zł; umowy zlecenie - 984 zł.

samochód: renault captur 2019, wyceny nie podano, współwłasność z żoną; Renault Scenic (2019, nowy zakup, własność)

kredyty: nie ma (bez zmian)

Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

oszczędności: 117,7 tys. zł (o 22 tys. zł mniej niż rok wcześniej, majątek odrębny); 6,8 tys. euro (majątek odrębny, w poprzednim oświadczeniu ich nie było).

nieruchomości: mieszkanie o pow. 75 m kw i wartości 430 tys. zł (wartość bez zmian), garaż o pow. 17 m kw i wartości 30 tys. zł (wartość bez zmian); wszystkie nieruchomości stanowią majątek odrębny.

wynagrodzenie za 2025 r.: 207,3 tys. zł (24 tys. zł więcej niż rok wcześniej, umowa o prace); 15,4 tys. zł (umowy zlecenie, o 500 zł mniej niż rok wcześniej), działalność nierejestrowana określona w art. 20 ustawy - 900 zł. W sumie o 33,5 tys. zł więcej niż w 2024 r.)

samochód: skoda octavia (2024).

kredyty: hipoteczny (do spłaty 262 tys. zł, mniej o 26 tys. zł). Kredyt na samochód, do spłaty 127,6 tys. zł. (o 16 tys. zł mniej)

Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych

oszczędności: 109 tys. zł (o 69 tys. zł więcej niż w 2024 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 50 m kw. i wartości 320 tys. zł (wartość o 20 tys. zł wyższa niż rok wcześniej), garaż o pow.15,5 m i wartości 55 tys. zł (wartość o 15 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

wynagrodzenie w 2025 r.: 204,5 tys. zł brutto (w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, o 32 tys. więcej niż rok wcześniej)

samochód: opel mokka (2023, bez zmian), obecna wartość 90 tys. zł.

kredyty: nie ma. Spłaciła kredyt za auto.

Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej

oszczędności: 155 tys. zł (o 98 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 1,8 tys. euro (tysiąc więcej niż rok wcześniej, 2,4 tys. dolarów (o 1,7 tys. więcej niż rok wcześniej), PPK Allianz - 22 tys. zł (o 7 tys. zł więcej niż rok wcześniej), ubezpieczenie na życie o wartości wykupu 37,3 tys. zł (o 7 tys. więcej niż w 2024), W sumie o ok. 120 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Większa część tej kwoty wynika z wygranej sprawy sądowej, o czym poniżej.

nieruchomości: dom o pow. 78 m kw. i wartości 390 tys. zł (bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego); mieszkanie o pow. 30 m kw i wartości 68 tys. zł (wartość bez zmian, kwota wpisana z aktu notarialnego).

wynagrodzenie w 2025 r.; 168,1 tys. zł (umowa o pracę w Straży Miejskiej, o 18 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 129.8 tys. zł (emerytura, o prawie 8 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 6 tys. zł (najem nieruchomości, bez zmian). Komendant wpisał także przychody ze sprzedaży samochodu (19 tys.), polisy ubezpieczeniowej (10,1 tys. zł) oraz odsetki, jakie otrzymał z żoną wskutek unieważnienia sądowego umowy kredytu hipotecznego - 24,4 tys. z i 91,3 tys. franków szwajcarskich.

samochód: Sprzedał BMW 3 (2011), ma Audi Q5 (2021, bez zmian, wartości nie podano)

kredyty: pożyczka na bieżące wydatki - 15 tys. zł zaciągnięta przez żonę, spłacił kredyt na samochód.

Edyta Lichacz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury (będzie pełniła tę funkcję do 31 sierpnia)

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 109 m kw. i wartości 600 tys. zł (wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r: 186,2 tys. zł (umowa o pracę, 49 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 4.6 tys. zł (umowy o zlecenie, o 400 zł więcej niż rok wcześniej. Nie ma w dochodach ujętych innych źródeł. W sumie 46 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: ford mondeo (2017, własność, bez zmian, wartości nie podano).

kredyty: Kredyt gotówkowy – do spłaty pozostało 128,9 tys. zł (o 1,1 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Anna Miazga, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

oszczędności: 7 tys. zł o 53 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom w zabudowie bliźniaczej (pow. 87 m kw.) z działką o pow. 595 m kw. (łączna wartość 700 tys. zł);współwłasność małżeńska (wartość bez zmian; drewniany dom całoroczny o pow. 35 m kw.z poddaszem, na działce rekreacyjnej o pow. 770 m kw (łączna wartość 200 tys. zł, współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), grunty rolne o pow. 1000 m kw. I wartości 30 tys. zł (współwłasność z dwiema osobami z rodziny, wartość bez zmian). Miejsce parkingowe o pow. 11 m kw. i wartości 30 tys zł (nowy zakup).

wynagrodzenia za 2025 r.: 130,4 tys. zł (umowa o pracę o 42 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 19,5 tys. (umowy zlecenie (o 13 tys. zł więcej niż przed rokiem. W oświadczeniu nie ma zapisów o przychodzie zwolnionym z podatku, o czym była mowa w poprzednim roku. W sumie o 25 tys. zł więcej niż w 2024 r.)

samochód: Kia Niro (2019, współwłasność małżeńska), Seat Ibiza (2008, współwłasność w.1/2 z córką). Toyota Aygo (2018 r, nowy zakup, współwłasność w 1/2 z córką).

kredyty: pożyczka z kasy zapomogowo-pożyczkowej (pozostało do spłaty 12,5 tys. zł). Mniej o 12,5 tys. zł niż rok wcześniej.

Izabela Misiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 52 m kw i wartości ok. 360 tys. zł (wartość bez zmian).

wynagrodzenie za 2025 r.: 169,9 tys. zł (o 23 tys. zł więcej niż rok wcześniej)

samochód: nissan juke (2013), majątek odrębny (bez zmian)

kredyty: konsolidacyjny remontowy (do spłaty 42,7 tys. zł, w 2025 r. podwyższyła kwotę kredytu) o ponad 15 tys. zł).

Barbara Nalińska, dyrektor Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Elblągu

Oszczędności: 40 tys. zł (o 50 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 44 m kw. i wartości 240 tys. zł (bez zman); domek letniskowy o pow. 54 m kw. na działce o pow. 2,9 tys m kw. i wartości 250 tys. zł (nowy zakup)

Wynagrodzenie za 2025 r.: 174,6 tys. zł – dochód z tytułu zatrudnienia (bez zmian), 3.6 tys. zł – inne źródła (o 300 zł mniej)

Samochód: Skoda Fabia (2021)., Toyota CHR (2018). Wartości nie podano (bez zmian)

Kredyty: hipoteczny na zakup domu letniskowego (do spłaty 180 tys. zł) wzięty w 2025 r.

Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej

oszczędności: 78 tys. zł (o 38 tys. zł więcej niż w 2024 r.), 1000 euro (mniej o 1000 euro); konto IKZE: ok. 174 tys. zł (więcej o ok. 39 tys. zł niż w 2024 r., wspólnie z żoną). W sumie o 73 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości 350 tys. zł (współwłasność, wartość wyższa o 100 tys. zł); mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą (7 m kw.) o łącznej wartości ok. 550 tys. zł (współwłasność, wartość wyższa o 180 tys. zł niż przed rokiem); działka pod domem o pow. 491 m kw. i wartości ok. 30 tys. zł (współwłasność, wartość o 10 tys. zł większa).

wynagrodzenie w 2024 r.: 180,1 tys. zł (dyrektor Biblioteki, o 18,7 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 5,7 tys. zł (umowa zlecenie Narodowe Centrum Kultury w Warszawie). W sumie o 19 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: toyota avensis (2015, wartości nie podano). Nowy zakup – toyota RAV4 (2022 r., wartości nie podano)

kredyty: kredyt na zakup samochodu, pozostało do spłaty 22,4 tys. Zł (o 43 tys. zł mniej niż rok wcześniej) 65,9 tys. zł.

Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

oszczędności: 3 tys. zł (mniej o 2 tys. zł niż w 2024 r., współwłasność majątkowa); 15,5 tys. zł w kryptowalutach (500 zł więcej niż rok wcześniej. Nie ma już walut obcych i papierów wartościowych. W sumie o ok. 3 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 56 m kw. i wartości 450 tys. zł (wartość wyższa o 100 tys. zł w porównaniu z 2024 r.); grunty rolne o pow. 0,15 ha o wartości 72 tys. zł (bez zmian), udział w drodze o wartości 200 zł. (bez zmian). Wszystko majątek odrębny,

wynagrodzenie w 2025 r.: 162,7 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 17 tys. zł niż rok wcześniej), 15,2 tys. Zł (prawa autorskie, o 5 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 16,8 tys. (umowy cywilno-prawne, o 3 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 36 tys. zł (stypendium, nowy dochód). W sumie o ok. 45 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma (bez zmian).

kredyty: mieszkaniowy (pozostało do spłaty 59 tys. zł (o 100 tys. zł mniej niż rok wcześniej).

W oświadczeniu pani Karolina wpisała skrzypce z 1946 roku.

Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

oszczędności: 35 tys. zł (o 15 tys. zł mniej niż w 2024 r., majątek odrębny)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 63,4 m i wartości 859 tys. zł (wartość bez zmian, majątek odrębny), działka (łąka) o pow. 1,84 ha i wartości 35 tys. z (majątek odrębny)ł, zabudowana działka o pow. 400 m kw. i wartości łącznej 145 tys. zł (1/6 udziału). Wartości działek bez zmian.

wynagrodzenie w 2025 r.: 135,5 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 6 tys. zł niż rok wcześniej), 32,3 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, mniej o 20 tys. zł), 25,8 tys. zł (prawa autorskie, więcej o 2 tys. zł), 942 zł (inne źródła). W sumie 11 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

samochód: nie ma (bez zmian)

kredyty: kredyt na zakup sprzętu AGD, do spłaty ok. 10 tys. zł. (bez zmian)

Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: wynajmuje mieszkanie o pow. 51 m kw. (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 145 tys. zł (w tym 85,5 tys. zł dochód wolny od podatku, o 14 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 32,4 tys. zł (jako członek rady nadzorczej szpitala w Pasłęku, o 4 tys. zł więcej), 5 tys. zł (inne źródła dochodu, których nie było rok wcześniej). W sumie o 5 tys. zł mniej niż w 2024 r.

samochód: nie ma (w poprzednim oświadczeniu jeszcze był).

kredyty: gotówkowy (do spłaty 11,5 tys. zł, mniej o 62 tys. niż rok wcześniej), karta debetowa do wysokości 20 tys. zł (bez zmian)

Wojciech Rudnicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

oszczędności: 202 tys. zł (lokaty terminowe, więcej o 70 tys. zł niż rok wcześniej), 8,7 tys. zł (wkład w kasie zapomogowo-pożyczkowej, 500 zł więcej), fundusz IKE (309 tys. zł, więcej o ok. 42 tys. zł niż w 2024 r.), 10,8 tys. Zł (IKZE, nie było ich w poprzednim oświadczeniu). W sumie o 122 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 74 m kw. i wartości ok. 415 tys. zł (współwłasność, wzrost wartości nieruchomości o 5 tys. w porównaniu z 2024 r.); dom jednorodzinny o pow. 63 m kw. i wartości ok. 365 tys. zł (współwłasność, wartość o 5 tys. wyższa niż w 2024 r.); działka pod domem o pow. 550 m kw. i wartości ok. 48 tys. zł (współwłasność, wartość o 2 tys. zł wyższa niż w 2024 r.); garaż o pow. 14 m kw. (własność) wartości 41 tys. zł (1 tys. zł więcej), grunt pod garażem ok. 7,5 tys. zł (wartość o 500 zł wyższa niż rok wcześniej).

wynagrodzenie w 2025 r.: 133 tys. (umowa o pracę, więcej o ok 13 tys. zł więcej niż w 2024 r., w tym trzynasta pensja, świadczenia socjalne), 14,5 tys. zł (warsztaty terapii zajęciowej; (więcej o 1 tys. zł niż w 2024 r.); 60 tys. zł (działalność wykonywana osobiście, więcej o ok. 6 tys. zł).

Zasiada od 1.07.2020 r. w radzie nadzorczej ETBS (dochód 22,2 tys. zł, o ok 7 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Zwrot środków po wygranej w sądzie z bankiem w kwocie 19,7 tys. zł. W sumie więcej o ok. 46 tys. zł więcej niż w 2024 r.

samochód: opel mokka (2014, bez zmian, cena zakupu 44,7 tys. zł), opel astra (2001, koszt zakupu 4 tys. zł); ford K (2009, koszt zakupu 12 tys. zł (współwłasność z żoną).

kredyty: nie ma (bez zmian)

Mirosław Siedler, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego

oszczędności: 102 tys. zł (o 15 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

nieruchomości: dom o pow. 159 m kw. (wartość 660 tys. zł, własność, bez zmian), działka budowlana o pow. 769 m kw. (własność), nieużytki o pow. 559 m kw. (wartość 4500 zł, własność odrębna, bez zmian). .

wynagrodzenie: 147,4 tys. zł (umowa o pracę na stanowisku dyrektora, o 37 tys. zł więcej niż rok wcześniej), 9,5 tys. zł (umowy zlecenie, więcej o 8 tys. zł niż rok wcześniej), 2,4 tys. zł (z tytułu praw autorskich, o 1,8 tys. zł więcej). Nie było zasiłku chorobowego, jak rok wcześniej. W sumie o prawie 32 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: citroen picasso (2015, własność odrębna), bez zmian.

kredyty: nie ma (bez zmian).

Agnieszka Siulecka, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

oszczędności: 3,2 tys. zł (współwłasność małżeńska, 300 zł więcej niż w 2024 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie za 2025 r.: 135,5 tys. zł (o 31 tys. zł więcej niż rok wcześniej).

samochód: mazda CX-3 (2017, współwłasność małżeńska). Nissan micra (2014, współwłasność małżeńska)

kredyty: limit odnawialny w banku (do spłaty 34,6 tys. zł, o 18 tys. zł mniej niż rok wcześniej); kredyt gotówkowy (do spłaty 58 tys. zł, więcej o 37 tys. zł niż rok wcześniej).

Anetta Tatarewicz-Łata, dyrektor Centrum Usług Wspólnych

oszczędności: 141,4 tys. zł (o 87 tys. Zł więcej niż w 2024 r.)

nieruchomości: nie ma (bez zmian)

wynagrodzenie w 2025 r.: 173,9 tys. zł (umowa o pracę, w tym nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, o 24 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: toyota corolla cross (2022, bez zmian). Wartości nie podano.

kredyty: spłaciła kredyt na zakup samochodu. Nowy kredyt – gotówkowy – do spłaty 193 tys. zł.

Przejrzeliśmy już także oświadczenia majątkowe władz Elbląga i szefów miejskich spółek. W piątek opublikujemy oświadczenia majątkowe elbląskich radnych, w przyszłym tygodniu przyjdzie czas na dyrektorów departamentów w urzędzie, a także władze województwa.