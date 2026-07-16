Pogłębianie rzeki Elbląg wchodzi w kolejny etap

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na realizację drugiej części robót pogłębiarskich na rzece Elbląg. Obejmie ona odcinek o długości 7,45 km: od Zalewu Wiślanego do punktu P1, zlokalizowanego w rejonie zrzutu z oczyszczalni ścieków w Elblągu.

Inwestycja jest realizowana w ramach czwartego etapu projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” i obejmuje pogłębienie istniejącego toru wodnego do docelowej głębokości 5 metrów.

- Dotychczas, w ramach IV etapu przedsięwzięcia, oczyszczono tor wodny z obiektów ferromagnetycznych oraz zrealizowano około połowy robót pogłębiarskich. Urobek został wbudowany w sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym, a równolegle usunięto część dawnych lądowych brzegów rzeki – informuje Urząd Morski w Gdyni.

Wykonawcą tych prac będzie konsorcjum firm Hegemann GmbH (lider) oraz Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. (partner). Urząd Morski zapewnia, że roboty będą prowadzone w sposób zapewniający ciągłość i bezpieczeństwo żeglugi na rzece Elbląg. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za stały nadzór archeologiczny oraz przyrodniczy, w tym szczególnie ornitologiczny, zarówno na rzece, jak i na stanowiskach rozładunkowych oraz miejscach odkładu urobku na sztucznej wyspie. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 51 mln zł brutto. Wykonawca ma czas na realizację prac do stycznia 2027 roku.

Urząd Morski przygotowuje także piąty etap inwestycji, obejmujący wykonanie ostatnich trzech kilometrów toru wodnego na rzece Elbląg. W jego zakres wchodzi również kilometrowy odcinek włączony do programu inwestycyjnego w 2024 roku.

- Od marca 2025 roku realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku uzgodnień z Zarządem Portu Elbląg oraz władzami Elbląga przyjęto docelowe parametry końcowego odcinka drogi wodnej – tor o szerokości 36 metrów w dnie i głębokości 5 metrów oraz obrotnica o średnicy 160 metrów. Takie rozwiązanie zapewni jednolite parametry drogi wodnej i umożliwi bezpieczne zawijanie większych jednostek do portu w Elblągu – informuje Urząd Morski.

Podpisanie umowy, fot. Urząd Morski w Gdyni

Realizacja piątego etapu wymaga również wykonania miejscowej obudowy brzegów, co wiąże się z koniecznością uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Pod koniec marca uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a na początku kwietnia złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Równocześnie prowadzone są działania związane z pozyskaniem zgód na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Po zakończeniu procedury przetargowej możliwe będzie rozpoczęcie robót, które zakończą realizację drogi wodnej prowadzącej do portu w Elblągu. Przypomnijmy, że by statki o długości do 100 m, szerokości do 20 m i zanurzeniu do 4,5 metra mogły dotrzeć przez przekop Mierzei do Elbląga, konieczne jest pogłębienie toru wodnego na całej jego długości