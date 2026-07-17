Osiem operacji po ataku psa. Sukces elbląskich lekarzy

Po ataku psa pani Maria doznała rozległych obrażeń głowy, twarzy oraz szyi. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przeszła wieloetapowe leczenie i osiem operacji, w tym skomplikowaną rekonstrukcję mikrochirurgiczną. Wyzwanie, przed którym stanęli lekarze, szpital opisał w swoich mediach społecznościowych.

Pani Maria pod koniec kwietnia trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu z rozległymi obrażeniami głowy, twarzy i szyi po ataku psa. Przez kilka tygodni przebywała na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a następnie przez około dwa miesiące była leczona w Pododdziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

– W pierwszym etapie leczenia nasz zespół skupił się na dokładnym oczyszczeniu ran oraz usunięciu wszystkich martwych tkanek z powłok czaszki – wyjaśnia lek. Izabela Ratnicka, specjalistka chirurgii plastycznej.

Pani Maria straciła ponad 90 procent owłosionej skóry głowy. Lekarze rozpoczęli przygotowania do rekonstrukcji mikrochirurgicznej. Specjaliści wykorzystali do niej płat najczęściej pobierany do odtworzenia skalpu, czyli mięsień najszerszy grzbietu, który z kolei pokryli przeszczepami skóry pobranej z okolicy dwóch ud pacjentki. Wyzwanie było ogromne.

fot. FB szpitala wojewódzkiego

– Dodatkowym problemem był brak odpowiednich naczyń, które umożliwiłyby wykonanie mikrochirurgicznego zespolenia tego płata. Zastosowaliśmy wstawkę z żyły odpromieniowej, co pozwoliło przeprowadzić rekonstrukcję. To świadczy o dużych możliwościach mikrochirurgicznych naszego zespołu. Duże podziękowania kieruję także do lekarzy anestezjologów i neurochirurgów, którzy pomagali w zabiegach, oraz pielęgniarek, które wspierały pacjentkę psychicznie – mówi Leszek Wieczerzak, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i koordynator Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WSZ w Elblągu.

Pani Maria przeszła w szpitalu łącznie osiem operacji. Po wypisie nadal pozostaje pod opieką specjalistów.

– Pacjentka co około trzy dni zgłasza się do szpitala na zmianę specjalistycznych opatrunków. Podczas każdej wizyty oceniamy proces gojenia, oczyszczamy miejsca po urazie i dobieramy odpowiednie opatrunki. Rany nadal znajdują się w fazie gojenia, jednak wszystkie dotychczas wykonane przeszczepy przyjęły się całkowicie – dodaje lek. dent. rezydent Jakub Kopytek.

Lekarze podkreślają, że pani Maria jest bardzo współpracującą pacjentką. Rekonwalescencję zniosła dobrze, zachowując pogodę ducha i poczucie humoru w trudnym dla niej okresie.