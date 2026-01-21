Nowy sezon Miejskich Wycieczek Rowerowych

Miejskie Wycieczki Rowerowe to cykl imprez promujących aktywność rowerową przez cały rok – także zimą. Pierwsza jazda nowego sezonu tradycyjnie odbywa się podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku wyruszamy 25 stycznia o godzinie 10:00 z ulicy Wodnej na elbląskim Starym Mieście (napis ELBLĄG). Trasa liczy około 45 km i prowadzi przez Kazimierzowo, Solnicę i Nowy Dwór Gdański do żuławskiej wsi Powalina, gdzie odwiedzimy ciekawe miejsce – Ceglaną Zagrodę. Tam będzie okazja do wysłuchania opowieści właścicieli o historii miejsca, napicia się herbaty lub kawy oraz skosztowania małego poczęstunku. Powrót do Elbląga odbędzie się przez Marzęcino i Kępki, a wycieczka zakończy się w punkcie startu na ulicy Wodnej około godziny 15:00.

Tempo jazdy będzie spokojne i dostosowane do pogody oraz możliwości grupy. Przewidziane są krótkie przerwy na zdjęcia i przekąski, a główny postój odbędzie się w Powalinie. Na trasie nie zabraknie również tradycyjnego słodkiego wsparcia energetycznego.

Udział w wycieczce jest bezpłatny, ale każdy uczestnik powinien pokryć koszt własnego poczęstunku w Ceglanej Zagrodzie – 20 zł/osoba (tylko gotówka).

Każdy uczestnik powinien zadbać o dobry stan techniczny roweru oraz zabrać ze sobą podstawowe akcesoria, takie jak dętka, łatki, pompka czy klucze. Zalecamy również posiadanie kasku oraz ubranie się odpowiednio do warunków zimowych. Choć trasa ma charakter asfaltowy, miejscami może leżeć ubity śnieg, dlatego rekomendowane są rowery z terenowymi oponami.

Nowy sezon to także kolejna edycja konkursu „Aktywny uczestnik Miejskich Wycieczek Rowerowych 2026”, w którym główną nagrodą jest rower Folta ufundowany przez Salon-Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Kto nie posiada książeczki, może ją kupić za 10 zł w siedzibie PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej przy ul. Krótkiej 5 w Elblągu.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwisem Rowerowym Wadecki, Gminą Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.