Obiekty MOSiR w czasie majówki

W czasie majówki obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą funkcjonowały w zmienionych godzinach. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA:

1 maja (Piątek) – NIECZYNNE

2-3 maja (Sobota-Niedziela) – 6:00-22:00

TOR KALBAR:

1-3 maja (Piątek-Niedziela) – 12:00-19:50

LODOWISKO HELENA:

1-3 maja (Piątek-Niedziela) – NIECZYNNE

w tych dniach odwołane zostają również zajęcia „Aktywuj się” w sali fitness

KRYTA PŁYWALNIA:

1-3 maja (Piątek-Niedziela) – NIECZYNNE


