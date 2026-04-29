Obiekty MOSiR w czasie majówki

W czasie majówki obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będą funkcjonowały w zmienionych godzinach. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem.

CENTRUM REKREACJI WODNEJ DOLINKA: 1 maja (Piątek) – NIECZYNNE 2-3 maja (Sobota-Niedziela) – 6:00-22:00 TOR KALBAR: 1-3 maja (Piątek-Niedziela) – 12:00-19:50 LODOWISKO HELENA: 1-3 maja (Piątek-Niedziela) – NIECZYNNE w tych dniach odwołane zostają również zajęcia „Aktywuj się” w sali fitness KRYTA PŁYWALNIA: 1-3 maja (Piątek-Niedziela) – NIECZYNNE

