Olimpia i Concordia wkraczają do walki o puchar

Dąb Kadyny, LKS Tyrowo i Zamek Kurzętnik. Z tymi zespołami zmierzą się elbląskie drużyny w drugiej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Mecze odbędą się 12 sierpnia.

W drugiej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski do walki o to trofeum dołączy trzecioligowa Olimpia Elbląg i grająca poziom niżej Concordia. W grze są także juniorzy Concordii, którzy w pierwszej rundzie 7:1 pokonali grającą w klasie B Granicę Bezledy.

Olimpia Elbląg swoją pucharową rywalizację rozpocznie od wyjazdu do Tyrowa, gdzie zmierzy się z miejscowym z miejscowy LKS. Rywal występuje w drugiej grupie klasy okręgowej. Tytułem ciekawostki: jednym z jego ligowych rywali są rezerwy Olimpii Elbląg. W pierwszej rundzie klub z Tyrowa wyeliminował MKS Miłakowo, wygrywając na terenie rywala 4:1.

„Tym razem szczęście nas ominęło” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych LKS Tyrowo

Concordię Elbląg również czeka wyjazd. Pomarańczowo-czarni na wyjeździe zmierzą się z występującym w A klasie Zamkiem Kurzętnik. W pierwszej rundzie rywale elbląskiej drużyny pokonali na wyjeździe Osę Ząbrowo 3:0.

„Fajny rywal, ciekawa rywalizacja i świetny sprawdzian tuż przed rozpoczęciem ligowych zmagań. „ - czytamy w mediach społecznościowych Zamku Kurzętnik.

W Elblągu dojdzie do meczu z podtekstami. Juniorzy Concordii zmierzą się z Dębem Kadyny. Przypomnijmy: w pierwszej rundzie piłkarze z Kadyn wyeliminowali z pucharowej rywalizacji rezerwy Olimpii Elbląg, wygrywając na własnym boisku 3:0. Czy teraz dołożą drugi elbląski zespół do kolekcji? Dąb rywalizuje w drugiej grupie klasy okręgowej.

„Sześciu naszych zawodników gra obecnie w tej drużynie na wypożyczeniu w sezonie 2026/2027. Zostali przekazani do Concordii, aby wesprzeć juniorów w walce o awans do ligi makroregionalnej.” - czytamy w mediach społecznościowych Dębu Kadyny.

Mecze drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski odbędą się 12 sierpnia.