Olimpia z licencją na grę w III lidze

Żółto-biało-niebiescy otrzymali licencję na grę w III lidze grupie I w sezonie 2026/2027. W przypadku Olimpii nie była to jednak zwykła formalność. Klub od miesięcy porządkuje sprawy będące konsekwencją problemów nagromadzonych na przestrzeni ostatnich lat, dlatego proces licencyjny wymagał wykonania wielu działań organizacyjnych i administracyjnych.

Komisja ds. Licencji Klubowych przyznała Olimpii Elbląg licencję na grę w III lidze z nadzorem finansowym. W porównaniu z poprzednim sezonem jest to jednak sytuacja znacznie korzystniejsza. Klub wykonał niezbędną pracę w obszarach objętych wcześniej nadzorem infrastrukturalnym i personalnym, jednocześnie ponownie spełniając wymagane kryteria sportowe oraz organizacyjne. Pozostający nadzór finansowy trudno uznać za zaskoczenie. Olimpia znajduje się bowiem w procesie restrukturyzacji, a przepisy licencyjne PZPN przewidują w takich przypadkach dodatkowy monitoring sytuacji finansowej klubu. Oznacza to obowiązek regularnego raportowania oraz bieżącej kontroli realizowanych działań. W całej sprawie najważniejszy pozostaje jednak fakt, że licencja została przyznana. Po miesiącach pracy nad uporządkowaniem wielu spraw organizacyjnych i formalnych klub może zamknąć ten etap i skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że od momentu zmian w strukturach zarządzających klubem więcej dzieje się w gabinetach niż na pierwszych stronach klubowych komunikatów. Porządkowanie spraw organizacyjnych, finansowych i proceduralnych nie budzi takich emocji jak transfery czy wyniki, ale właśnie od tych działań zależy, na jakich fundamentach Olimpia będzie funkcjonować w kolejnych latach. Teraz jednak uwaga coraz mocniej kieruje się w stronę boiska. W najbliższych dniach klub ma przedstawić plan przygotowań do nowego sezonu oraz sukcesywnie informować w kwestii zmian kadrowych. Trwają rozmowy z zawodnikami występującymi na szczeblu centralnym, w III lidze, a także z piłkarzami wyróżniającymi się na poziomie IV ligi. Olimpia analizuje różne warianty i poszukuje wzmocnień praktycznie na każdą pozycję.