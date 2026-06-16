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Olimpia z licencją na grę w III lidze

 Elbląg, Olimpia z licencją na grę w III lidze
fot. Anna Dembińska

Żółto-biało-niebiescy otrzymali licencję na grę w III lidze grupie I w sezonie 2026/2027. W przypadku Olimpii nie była to jednak zwykła formalność. Klub od miesięcy porządkuje sprawy będące konsekwencją problemów nagromadzonych na przestrzeni ostatnich lat, dlatego proces licencyjny wymagał wykonania wielu działań organizacyjnych i administracyjnych.

Komisja ds. Licencji Klubowych przyznała Olimpii Elbląg licencję na grę w III lidze z nadzorem finansowym. W porównaniu z poprzednim sezonem jest to jednak sytuacja znacznie korzystniejsza. Klub wykonał niezbędną pracę w obszarach objętych wcześniej nadzorem infrastrukturalnym i personalnym, jednocześnie ponownie spełniając wymagane kryteria sportowe oraz organizacyjne. Pozostający nadzór finansowy trudno uznać za zaskoczenie. Olimpia znajduje się bowiem w procesie restrukturyzacji, a przepisy licencyjne PZPN przewidują w takich przypadkach dodatkowy monitoring sytuacji finansowej klubu. Oznacza to obowiązek regularnego raportowania oraz bieżącej kontroli realizowanych działań. W całej sprawie najważniejszy pozostaje jednak fakt, że licencja została przyznana. Po miesiącach pracy nad uporządkowaniem wielu spraw organizacyjnych i formalnych klub może zamknąć ten etap i skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że od momentu zmian w strukturach zarządzających klubem więcej dzieje się w gabinetach niż na pierwszych stronach klubowych komunikatów. Porządkowanie spraw organizacyjnych, finansowych i proceduralnych nie budzi takich emocji jak transfery czy wyniki, ale właśnie od tych działań zależy, na jakich fundamentach Olimpia będzie funkcjonować w kolejnych latach. Teraz jednak uwaga coraz mocniej kieruje się w stronę boiska. W najbliższych dniach klub ma przedstawić plan przygotowań do nowego sezonu oraz sukcesywnie informować w kwestii zmian kadrowych. Trwają rozmowy z zawodnikami występującymi na szczeblu centralnym, w III lidze, a także z piłkarzami wyróżniającymi się na poziomie IV ligi. Olimpia analizuje różne warianty i poszukuje wzmocnień praktycznie na każdą pozycję.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • W Elblągu tylko wielka Concordia
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    pomarańczowy słonik(2026-06-16)
  • Czas spojrzeć w lustro i przyznać prawdzie że w obliczu ciagłych problemów finansowych i tylko walce o utrzymanie trzeba dokonać fuzji, połączenia wszystkich w jeden klub sportowy ! Nie czas na powtarzanie błędów od lat bo nie ma przyszłości w piłce nożnej do puki będą podziały wśród prezesów, dyrektorów i trenerów ! Czas połączyć siły a kto nie chce to niech się wycofa albo bez dodatku ze strony podatnika ! Będzie rywalizacja o prezesurę, trenerów i piłkarzy o miejsce w klubie. Concordia pokazała i udowodniła porażkami że nie ma przeszłości bo celowo zaniechała awans, to widać jak na dłoni i nie zmień to faktu że znowu będą kciuki w dół.
  • @pomarańczowy słonik - Wielki co? W batorowie być może ale w Elblągu?
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    Jawamkaczoraniewybieralem(2026-06-16)
  • @pomarańczowy słonik - Pomarańczowy słonik zagrał jak panienki na siódemce, bez nabiału tracąc awans do trzeciej ligi, nie można dalej okłamywać kibiców dlatego czas by prezes, połączył siły z prezesem Olimpii i nie rozdzierały szat bo ten problem trwa od lat.
  • W Elbląskiej piłce nożnej działa system jak za Barei :⁠-⁠) Najpierw musimy sformułować zarzuty, jakie mamy, i po sformułowaniu tych zarzutów dopasować do tych zarzutów osobę, która by nam odpowiadała.
  • Czas spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać z bólem, że "jenzyk polski trudna jenzyk"!!! Ortograficzno- interpunkcyjno-deklinacyjno- składniowa masakra.
  • @O Jezuniu... - czekamy na prezesa klub gdzie rządzi ochroniarz i sekretarka
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    kibic walczący z ochroną(2026-06-16)
  • @O Jezuniu... - Emerytowane nie dochodzone nauczycielki ! nie czas na dyktanda ! Dziś czerwony pasek jest za legalne ściąganie z google, nie za naukę.
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