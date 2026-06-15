Olimpijczyk Jakub Dyjas odwiedził Elbląg

To był wyjątkowy weekend dla młodych tenisistów stołowych z Elbląga. Zawodników Mlexera odwiedził Jakub Dyjas – medalista Mistrzostw Europy i olimpijczyk z Rio de Janeiro. Zobacz zdjęcia z treningu.

Sala do tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej przez cały weekend tętniła życiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyż młodzi tenisiści Mlexera wykorzystują każdą chwilę na trening. Tym razem najbardziej zdolna elbląska młodzież miała wyjątkowego gościa. Do Elbląga przyjechali jedni z najlepszych polskich tenisistów stołowych – Jakub Dyjas i Patryk Zatówka. W naszym mieście odbyły się warsztaty szkoleniowe, w których uczestniczyli najzdolniejsi zawodnicy z klubów tenisa stołowego. Trener Mlexera, Paweł Sala, wykorzystał wizytę olimpijczyka do obserwacji treningów i podniesienia swojej wiedzy trenerskiej.

– W tenisa stołowego w szkole podstawowej grał niemal każdy. Specyfika tego sportu jest na tyle atrakcyjna i ciekawa, że w Polsce sporo ludzi uprawia tę dyscyplinę – mówił Jakub Dyjas.

Gość Mlexera jest wychowankiem KTS Koszalinianin. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz na mistrzostwach świata. Zdobywał medale na mistrzostwach Europy oraz Polski. Kilka dni temu podpisał kontrakt z Baltą AZS AWFiS Gdańsk – trzecią drużyną ostatniego sezonu Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnim sezonie, reprezentując barwy Dekorglassu Działdowo Jakub Dyjas wygrał aż 28 z 35 rozegranych pojedynków singlowych.

- Igrzyska olimpijskie to najlepsze, najciekawsze wspomnienie sportowe. Miałem przyjemność grać na ogromnej arenie przed pięcioma tysiącami kibiców – wspominał olimpijczyk. – Dobre wspomnienia wiążą się też ze zdobyciem medali mistrzostw Europy czy zwycięstwami w mistrzostwach Polski. Myślę, że moja kariera reprezentacyjna była całkiem owocna.

Najważniejsze seniorskie sukcesy Jakuba Dyjasa:

Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro (2016 r.) - II runda w singlu, I runda w drużynie Indywidualne Mistrzostwa Świata (2015 r.) - 1/64 indywidualnie, 1/16 w grze podwójnej Drużynowe Mistrzostwa Świata (2016 r.) - Reprezentacja Polski została sklasyfikowana na miejscach 9-12 Mistrzostwa Europy - 2016 - srebro w deblu z Danielem Górakiem, brąz w singlu - 2021- srebro w deblu z Belgiem Cedricem Nuytinckiem Indywidualne Mistrzostwa Polski (złoto) - Singiel: 2018, 2020, 2022 i 2023 - Debel: 2017 (z Danielem Górakiem), 2023 (z Patrykiem Lewandowskim) Medale Lotto Superligi Tenisa Stołowego (wszystkie z Dekorglassem Działdowo) - Złoto (2021, 2025) - Srebro (2023, 2024) - Brąz (2022, 2026)

– W Elblągu macie wspaniały obiekt do tego, aby przeprowadzić warsztaty i treningi tenisa stołowego. Można pozazdrościć warunków: liczby stołów, nawierzchni, oświetlenia – chwalił Jakub Dyjas. – Druga sprawa to tutejsza młodzież, która prezentuje wysoki poziom. Cieszę się, że mogę dodać swoją cegiełkę, żeby w Elblągu działy się ciekawe rzeczy.

Przypomnijmy, że w tym roku Aleksy Stefański i Remigiusz Kowalik wywalczyli brązowy medal w grze podwójnej na mistrzostwach województwa juniorów. Oparta na młodych zawodnikach, występująca w III lidze drużyna Mlexera, zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach. W sobotę i niedzielę elbląscy zawodnicy mieli okazję wysłuchać rad doświadczonego mistrza. Nie zabrakło cennych wskazówek, jak się ruszać przy stole oraz w jaki sposób radzić sobie ze stresem.

Jakub Dyjas (fot. Sebastian Malicki)

– Poprzez grę w tenisa stołowego wiele można się nauczyć i zrozumieć. Chociażby kontrolowanie emocji – wyjaśniał olimpijczyk. – To się potem przydaje w dorosłym, pozasportowym życiu. To nie jest prosty sport, raczej wymagający. Ale gra na wysokim poziomie może przynieść wiele radości i satysfakcji.

W środę (17 czerwca) o godzinie 11 Jakub Dyjas spotka się z uczniami w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola. Wstęp wolny. Olimpijczyk w podobnym wieku rozpoczął swoją przygodę przy tenisowym stole.

– Miałem siedem lat, jak zacząłem w Koszalinie. Pięć, sześć lat później przeniosłem się do Gdańska, gdzie trenowałem w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Zostałem zawodnikiem AZS Gdańsk – Jakub Dyjas wspominał swoje początki.

Gość Mlexera odnosił też międzynarodowe sukcesy przed osiągnięciem wieku seniora. Wywalczył medale na mistrzostwach Europy kadetów i juniorów. Potem przyszły sukcesy seniorskie i „wisienka na torcie” – igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

Przy okazji informujemy: Mlexer zaprasza chętnych uczniów klas drugich i trzecich na treningi tenisa stołowego. Odbywają się one w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej we wtorki w godzinach 17 – 18:30. Od 17 do 28 sierpnia (w godz. 10 – 12) odbywać się będą „Wakacje z rakietką” - zajęcia sportowo – rekreacyjne przeznaczone dla elbląskiej młodzieży.