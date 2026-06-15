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Olimpijczyk Jakub Dyjas odwiedził Elbląg

 Elbląg, Jakub Dyjas (w czarnej koszulce) przeprowadził trening tenisa stołówego
Jakub Dyjas (w czarnej koszulce) przeprowadził trening tenisa stołówego (fot. Sebastian Malicki)

To był wyjątkowy weekend dla młodych tenisistów stołowych z Elbląga. Zawodników Mlexera odwiedził Jakub Dyjas – medalista Mistrzostw Europy i olimpijczyk z Rio de Janeiro. Zobacz zdjęcia z treningu.

Sala do tenisa stołowego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej przez cały weekend tętniła życiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyż młodzi tenisiści Mlexera wykorzystują każdą chwilę na trening. Tym razem najbardziej zdolna elbląska młodzież miała wyjątkowego gościa. Do Elbląga przyjechali jedni z najlepszych polskich tenisistów stołowych – Jakub Dyjas i Patryk Zatówka. W naszym mieście odbyły się warsztaty szkoleniowe, w których uczestniczyli najzdolniejsi zawodnicy z klubów tenisa stołowego. Trener Mlexera, Paweł Sala, wykorzystał wizytę olimpijczyka do obserwacji treningów i podniesienia swojej wiedzy trenerskiej.

– W tenisa stołowego w szkole podstawowej grał niemal każdy. Specyfika tego sportu jest na tyle atrakcyjna i ciekawa, że w Polsce sporo ludzi uprawia tę dyscyplinę – mówił Jakub Dyjas.

Gość Mlexera jest wychowankiem KTS Koszalinianin. Reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz na mistrzostwach świata. Zdobywał medale na mistrzostwach Europy oraz Polski. Kilka dni temu podpisał kontrakt z Baltą AZS AWFiS Gdańsk – trzecią drużyną ostatniego sezonu Lotto Superligi Tenisa Stołowego. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnim sezonie, reprezentując barwy Dekorglassu Działdowo Jakub Dyjas wygrał aż 28 z 35 rozegranych pojedynków singlowych.

- Igrzyska olimpijskie to najlepsze, najciekawsze wspomnienie sportowe. Miałem przyjemność grać na ogromnej arenie przed pięcioma tysiącami kibiców – wspominał olimpijczyk. – Dobre wspomnienia wiążą się też ze zdobyciem medali mistrzostw Europy czy zwycięstwami w mistrzostwach Polski. Myślę, że moja kariera reprezentacyjna była całkiem owocna.

 

Najważniejsze seniorskie sukcesy Jakuba Dyjasa:

Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro (2016 r.)

- II runda w singlu, I runda w drużynie

Indywidualne Mistrzostwa Świata (2015 r.)

- 1/64 indywidualnie, 1/16 w grze podwójnej

Drużynowe Mistrzostwa Świata (2016 r.)

- Reprezentacja Polski została sklasyfikowana na miejscach 9-12

Mistrzostwa Europy

- 2016 - srebro w deblu z Danielem Górakiem, brąz w singlu

- 2021- srebro w deblu z Belgiem Cedricem Nuytinckiem

Indywidualne Mistrzostwa Polski (złoto)

- Singiel: 2018, 2020, 2022 i 2023

- Debel: 2017 (z Danielem Górakiem), 2023 (z Patrykiem Lewandowskim)

Medale Lotto Superligi Tenisa Stołowego (wszystkie z Dekorglassem Działdowo)

- Złoto (2021, 2025)

- Srebro (2023, 2024)

- Brąz (2022, 2026)

 

– W Elblągu macie wspaniały obiekt do tego, aby przeprowadzić warsztaty i treningi tenisa stołowego. Można pozazdrościć warunków: liczby stołów, nawierzchni, oświetlenia – chwalił Jakub Dyjas. – Druga sprawa to tutejsza młodzież, która prezentuje wysoki poziom. Cieszę się, że mogę dodać swoją cegiełkę, żeby w Elblągu działy się ciekawe rzeczy.

Przypomnijmy, że w tym roku Aleksy Stefański i Remigiusz Kowalik wywalczyli brązowy medal w grze podwójnej na mistrzostwach województwa juniorów. Oparta na młodych zawodnikach, występująca w III lidze drużyna Mlexera, zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach. W sobotę i niedzielę elbląscy zawodnicy mieli okazję wysłuchać rad doświadczonego mistrza. Nie zabrakło cennych wskazówek, jak się ruszać przy stole oraz w jaki sposób radzić sobie ze stresem.

  Elbląg, Jakub Dyjas
Jakub Dyjas (fot. Sebastian Malicki)

– Poprzez grę w tenisa stołowego wiele można się nauczyć i zrozumieć. Chociażby kontrolowanie emocji – wyjaśniał olimpijczyk. – To się potem przydaje w dorosłym, pozasportowym życiu. To nie jest prosty sport, raczej wymagający. Ale gra na wysokim poziomie może przynieść wiele radości i satysfakcji.

W środę (17 czerwca) o godzinie 11 Jakub Dyjas spotka się z uczniami w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola. Wstęp wolny. Olimpijczyk w podobnym wieku rozpoczął swoją przygodę przy tenisowym stole.

– Miałem siedem lat, jak zacząłem w Koszalinie. Pięć, sześć lat później przeniosłem się do Gdańska, gdzie trenowałem w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Zostałem zawodnikiem AZS Gdańsk – Jakub Dyjas wspominał swoje początki.

Gość Mlexera odnosił też międzynarodowe sukcesy przed osiągnięciem wieku seniora. Wywalczył medale na mistrzostwach Europy kadetów i juniorów. Potem przyszły sukcesy seniorskie i „wisienka na torcie” – igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

Przy okazji informujemy: Mlexer zaprasza chętnych uczniów klas drugich i trzecich na treningi tenisa stołowego. Odbywają się one w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej we wtorki w godzinach 17 – 18:30. Od 17 do 28 sierpnia (w godz. 10 – 12) odbywać się będą „Wakacje z rakietką” - zajęcia sportowo – rekreacyjne przeznaczone dla elbląskiej młodzieży.

SM

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Olimpijczyk Jakub Dyjas odwiedził Elbląg
Olimpijczyk Jakub Dyjas odwiedził Elbląg
Olimpijczyk Jakub Dyjas odwiedził Elbląg
Olimpijczyk Jakub Dyjas odwiedził Elbląg

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