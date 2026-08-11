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Organizują turniej i zapraszają do współpracy

 Elbląg, Organizują turniej i zapraszają do współpracy

Młodzi piłkarze Olimpii Elbląg do lat 10 wywalczyli w eliminacjach udział w XIV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej JOMA Deyna Cup Junior, który odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia w Starogardzie Gdańskim. Akademia Olimpii Elbląg wraz z rodzicami postanowili również zorganizować turniej – we wrześniu w Elblągu – i zapraszają do współpracy przy jego organizacji.

- Jako rodzice dzieci trenujących w Olimpii Elbląg – rocznik 2016 - postanowiliśmy wspólnie z Akademią Olimpii Elbląg zorganizować turniej piłkarski dla naszych młodych zawodników oraz ich rówieśników. Chcemy stworzyć dzieciom możliwość sportowej rywalizacji, dobrej zabawy, integracji i przede wszystkim przeżycia pięknych piłkarskich emocji – napisali do naszej redakcji. - Aby móc zorganizować turniej na odpowiednim poziomie i zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki, szukamy osób i firm, które chciałyby wesprzeć naszą inicjatywę. Dzięki Wam możemy wspólnie stworzyć dzieciom turniej, który będą długo wspominać! – napisali rodzice.

Turniej w Elblągu ma odbyć się 12 września na stadionie przy ul. Moniuszki., jednocześnie na czterech boiskach. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z organizatorami: - 664 114 266 (Marcin) lub 574 545 324 (Andrzej).

Dodajmy, że chłopcy do lat 10, trenujący w Olimpii Elbląg, awansowali niedawno do XIV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej JOMA Deyna Cup Junior, który odbędzie się w dniach 21-23 sierpnia w Starogardzie Gdańskim. Będą rywalizowali z takim zespołami jak: Murcia Football Federation (Hiszpania), Borussia Mönchengladbach, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Zagłębie Lubin.


A moim zdaniem...

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