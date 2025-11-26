Ostatni trening przed wiosennym wyzwaniem Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna

Rozpocznij sobotę na pełnych obrotach – odkryj razem z nami leśne ścieżki Wysoczyzny Elbląskiej! 29 listopada o godzinie 9:00, odbędzie się ostatni biegowy trening z cyklu „Odkryj nieodkryte, poznaj Wysoczyznę”, organizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To idealna okazja, by sprawdzić się przed V edycją imprezy Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna oraz poznać mniej znane, a wyjątkowo atrakcyjne zakątki Wysoczyzny Elbląskiej.

W poprzednich odsłonach cyklu uczestnicy mieli okazję pobiegać w Bażantarni, Szwajcarii Próchnickiej oraz Lasach Kadyńskich. Finałowy trening poprowadzi przez lasy między Tolkmickiem a Chojnowem, w kierunku legendarnego Świętego Kamienia położonego w wodach Zalewu Wiślanego, a następnie wzdłuż historycznej kolei nadzalewowej. Organizatorzy przygotowali trzy warianty tras o długości około: 18 km, 13 km i 7 km. Zbiórka w Tolkmicku przy ul. Morskiej w tym miejscu

„To ostatni trening w naszym cyklu i doskonała okazja, by poczuć niezwykły klimat Wysoczyzny. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pobiegać w przyjaznej atmosferze i odkryć miejsca, których na co dzień nie widać z głównych szlaków” – mówi Piotr Matkiewicz, organizator zawodów z Labosport Polska.

Trening jest częścią przygotowań do V edycji Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny, która odbędzie się w dniach 24–26 kwietnia 2026 roku. Uczestnicy przyszłorocznego wydarzenia będą mogli wybrać:

Ryk Jelenia – 103 km / przewyższenie ok. 2300 m

/ przewyższenie ok. 2300 m Wycie Wilka – 54 km / przewyższenie ok. 1160 m

/ przewyższenie ok. 1160 m Kwik Dzika – 22 km / przewyższenie ok. 800 m

/ przewyższenie ok. 800 m Pisk Lisa – 13 km / przewyższenie ok. 500 m

/ przewyższenie ok. 500 m Huk Sowy – 6 km / przewyższenie ok. 160 m

/ przewyższenie ok. 160 m Biegi Junior – 200 m, 500 m i 1000 m

Organizatorzy przypominają, że pierwszy próg opłat obowiązuje tylko do piątku, 28 listopada, a zapisy na imprezę trwają na stronie: www.ultrawysoczyzna.pl.

Finałowy trening ma na celu nie tylko przygotowanie uczestników do wiosennych startów, lecz także popularyzację aktywności fizycznej oraz promocję walorów krajobrazowych Wysoczyzny Elbląskiej. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od stopnia zaawansowania.