Ostatni weekend ferii - skorzystaj z atrakcji

Ferie zimowe w Elblągu powoli dobiegają końca, ale ich finał wciąż zapowiada się bardzo aktywnie. Przed nami ostatni weekend, w którym można skorzystać z przygotowanych przez MOSiR atrakcji – zarówno pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. To dobra okazja, by jeszcze raz wyjść z domu, ruszyć się i zakończyć ferie w sportowym stylu.

Dmuchane tory przeszkód w CRW Dolinka

Jedną z propozycji na zakończenie ferii są dmuchane tory przeszkód dostępne w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Kolorowe dmuchańce czekają na użytkowników do niedzieli, 1 lutego, i są dostępne codziennie w godzinach 6:00–22:00 w ramach standardowego biletu na basen. Tory umieszczone zostały zarówno w strefie rekreacyjnej, jak i na basenie sportowym, dzięki czemu mogą z nich korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają ratownicy, a osoby mniej pewne w wodzie mogą skorzystać z kamizelek asekuracyjnych.

Ślizgawki na lodowisku Helena

Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą skorzystać z komercyjnych ślizgawek na lodowisku im. Heleny Pilejczyk. W dni powszednie seanse odbywają się o godzinach 18:00 i 19:10, natomiast w weekendy zaplanowano cztery popołudniowe wejścia. Najspokojniejsza ślizgawka, o godzinie 13:10, sprzyja rodzinnej jeździe z dziećmi, a kolejne rozpoczynają się o 14:20, 15:30 i 16:40. Na miejscu działa wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł – koszt wypożyczenia jednej pary wynosi 10 zł.

Ślizgawki na torze Kalbar

Równie atrakcyjną propozycją są ślizgawki na torze Kalbar, który umożliwia jazdę pod gołym niebem. Od poniedziałku do piątku obiekt czynny jest o godzinie 18:30, natomiast w weekendy ślizgawki odbywają się o 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Każda sesja trwa 90 minut, a aktualną dostępność wejść można sprawdzać online. Na torze Kalbar również funkcjonuje wypożyczalnia łyżew Klubu Sportowego Orzeł, gdzie koszt wypożyczenia jednej pary to 10 zł.

Survival z żołnierzami WOT w Bażantarni

Akcentem zamykającym ferie będą niedzielne zajęcia z survivalu w Bażantarni. Spotkanie odbędzie się 1 lutego o godzinie 10:00 przy wiacie Margitka i poprowadzą je żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uczestnicy poznają podstawy radzenia sobie w terenie, zasady bezpieczeństwa oraz praktyczne sposoby funkcjonowania w warunkach outdoorowych. Zajęcia mają charakter otwarty, są bezpłatne i skierowane do wszystkich chętnych.

Szczegółowe informacje dotyczące obiektów, harmonogramów oraz cenników dostępne są na stronie mosir.elblag.eu.