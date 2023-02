Ostatni weekend ferii

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Przed nami ostatnie dni zimowych ferii, ale nie oznacza to końca atrakcji z nimi związanych. Wciąż możemy korzystać z m.in. dmuchanych torów przeszkód, ślizgawek na krytym lodowisku oraz ćwiczeń w wodzie.

Dmuchane przeszkody na Dolince

Wciąż trwa świetna zabawa w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Pobyt na basenie urozmaicają dwa dmuchane tory przeszkód – jeden dla najmłodszych w strefie rekreacyjnej, a drugi dla młodzieży i dorosłych w basenie sportowym. Korzystanie z nich nie wymaga dodatkowej opłaty i jest wliczone w cenę biletu. Z dmuchanych przeszkód można korzystać do niedzieli włącznie. „Dolinka” czynna jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Lodowa tafla

Zima bez lodowiska, to nie zima. W piątek ślizgawki na „Helenie” odbywają się o 18:00 i 19:00, a w sobotę i niedzielę o następujących porach: 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. Wewnątrz funkcjonuje także wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, a cena za parę to 10 zł płatne w wypożyczalni. Zachęcamy także do korzystania z nowego biletomatu, dzięki któremu można opłacić wstęp bezgotówkowo.

Aktywne ćwiczenia w wodzie

Piątkowy wieczór można spędzić aktywnie w wodzie, biorąc udział w ćwiczeniach Aqua Long, które odbywają się o 20:00 w Krytej Pływalni. W tym samym miejscu, lecz dzień później, zapraszamy osoby 60+ na zajęcia Aqua Senior, gdzie wspólnie łączymy ćwiczenia z dobrą zabawą. Zajęcia startują w dwóch blokach - o 11:00 oraz 12:00.

Siłownia w dobrej cenie

Szukasz atrakcyjnego miejsca do treningu w przystępnej cenie? Chciałbyś poprawić formę, ale nie masz sprzętu? Skorzystaj z siłowni MOSiR, która znajduje się w budynku Lodowiska Helena przy ul. Karowej 1. Na miejscu znajdziesz w pełni wyposażoną i kameralną salę, za skorzystanie z której zapłacisz tylko 5 złotych! Siłownia czynna jest w piątek od 8:00 do 20:00, natomiast w weekend w godzinach 10:00-20:00.

Karnet MOSiR

Kupuj bilety szybko, łatwo i przyjemnie, dzięki karnetowi MOSiR. Przy jego pomocy wyposażycie się w wejściówki na wszystkie zajęcia programu Aktywuj się z MOSiR-em, a także opłacicie bilety wstępu na miejskie obiekty. Jak to działa? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.