Ostatnia wycieczka w tym roku

Wszystko co dobre za szybko się kończy i tak też dojechaliśmy do ostatniej w sezonie 2025 Miejskiej Wycieczki Rowerowej. Doskonała jak na grudzień rowerowa pogoda zachęciła 33 osoby do pojechania rowerami w kierunku wsi Sakówko koło Pasłęka i spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny.

Ruszyliśmy z ronda Bitwy pod Grunwaldem i na rozgrzewkę zaliczyliśmy podjazd do Nowiny, aby potem przez Komorowo Żuławskie i Węzinę dotrzeć do Jelonek nad Kanałem Elbląskim. Tutaj przyjrzeliśmy się z bliska ,,śpiącym” pochylniom Jelenie i Oleśnica, czekającym na otwarcie w maju 2026 nowego sezonu żeglugowego.

Dalsza droga wiodła do Krasina, gdzie przyjrzeliśmy się z bliska pamiątkowego obeliskowi z tablicą upamiętniającą kpt. pil. Krzysztofa Sobańskiego, który tragicznie zginął w katastrofie lotniczej wojskowego samolotu MIG-29. Po krótkim postoju w tym miejscu grupa ruszyła do nieodległego Sakówka, gdzie do tej katastrofy w roku 2018 właśnie doszło.

Tutaj nastąpił główny postój, podczas którego została uczestnikom przedstawiona historia tego zdarzenia. Dodatkowo opowieścią uraczył nas mieszkaniec Sakówka, którego zaciekawiła obecność rowerowej grupy. Dowiedzieliśmy się szczegółów niedostępnych w mediach. Jako że byliśmy w połowie trasy, każda z rowerzystek i każdy z rowerzystów otrzymał słodycze przygotowane dzięki uprzejmości Zygmunta Tucholskiego, wójta Gminy Elbląg.

W końcu nadszedł czas na ruszenie i obranie kierunku na Elbląg. Droga powrotna prowadziła przez Krosno, Bogaczewo i Komorowo Żuławskie skąd już niedaleki dystans czekał nas do Elbląga. Tutaj pozostało dotrzeć do Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135, gdzie zaplanowane zostało rozstrzygnięcie konkursu dla najbardziej aktywnych uczestników Miejskich Wycieczek Rowerowych. Kilka minut przed godziną 14 byliśmy na miejscu.

Przez cały rok podczas 10 wycieczek rowerzystki i rowerzyści pracowicie zbierali pieczątki w książeczkach turystyki kolarskiej PTTK, które teraz miały rozstrzygnąć, kto otrzyma nagrody, w tym nagrodę główną, rower trekkingowy Folta ufundowany przez Adama Wadeckiego, właściciela Salonu-Serwisu Rowerowego Wadecki. Rower trafił w ręce Pani Krystyny Sznajder, której odpowiedź na konkursowe pytanie najbardziej przypadła jury do gustu. W sumie osób, które miały komplet 10 pieczątek, czyli wzięły udział w każdej wycieczce, było cztery.

Nagrodzone zostały też osoby, które miały tych pieczątek minimum siedem. Przy wręczaniu nagród byli z nami obecni sponsorzy i partnerzy wchodzący w skład jury konkursu: Pani Sylwia Domżalska, Główna Specjalistka w Biurze Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu reprezentująca Pana Marszałka Marcina Kuchcińskiego, Pani Barbara Chowałko, dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (PKWE) i Pan Leszek Marcinkowski, Prezes Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej. Nagrody przygotował także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Elblągu.

Była to ostatnia w sezonie 2025 Miejska Wycieczka Rowerowa, ale w sen zimowy nie zapadamy i już 25 stycznia 2026 roku – podczas Wielkiego Finału WOŚP – zaczynamy nowe kręcenie korbami naszych rowerów. Do zobaczenia na trasach sezonu 2026!