Ostatnie godziny tańszego wpisowego na Bieg Niepodległości

Biegowy kalendarz MOSiR na 2026 rok zamknie XII Elbląski Bieg Niepodległości. Do zawodów zostało jeszcze kilka tygodni, ale tańsze pakiety dostępne są tylko do niedzieli, 27 września, a wolnych miejsc jest coraz mniej. Nie czekaj, zapisz się już teraz!

11 listopada Elbląg ponownie wypełni się biało-czerwonymi barwami. Na uczestników czeka bieg główny na 10 km oraz rywalizacja najmłodszych. To ostatnie w tym roku biegowe wydarzenie organizowane przez MOSiR Elbląg.

– Za nami Bieg Piekarczyka, Bieg 780 m dla Elbląga i Bieg Nocny pod Gwiazdami. Każde z tych wydarzeń przyniosło mnóstwo emocji, radości i sportowej rywalizacji. Teraz przed nami finał tegorocznego kalendarza biegowego MOSiR. Przez cały sezon biegaczom towarzyszą także wyjątkowe medale, które po połączeniu tworzą jedną całość i pamiątkę z tegorocznych wydarzeń. Liczymy, że 11 listopada ponownie zobaczymy na trasie wielu biegaczy i całe rodziny. Do udziału zapraszamy również najmłodszych, dla których przygotowaliśmy Mały Bieg Niepodległości. Spędźmy ten dzień razem, aktywnie świętując w biało-czerwonych barwach – mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

10 kilometrów ulicami Elbląga

Start i meta biegu zostaną zlokalizowane na ul. Teatralnej, w sąsiedztwie Placu Jagiellończyka. Do pokonania będzie dystans 10 km. Można pobiec po wynik, sprawdzić formę po całym sezonie albo pokonać dystans we własnym tempie. Dla tych, którzy wolą podzielić biegowe emocje z innymi, przygotowano także rywalizację trzyosobowych sztafet, w których każdy zawodnik pokona jedną pętlę o długości około 3,3 km.

Biegną również najmłodsi

11 listopada pobiegną także dzieci. Mały Bieg Niepodległości to propozycja dla najmłodszych zawodników, od 0 do 14. roku życia. Na uczestników czekają dystanse dopasowane do wieku, doping rodziców, radość na mecie i prawdziwa atmosfera biegowego święta.

Ostatnie godziny niższej ceny

Już 28 września, zmieni się próg opłat. Zgłoszenia na Bieg Główny, Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznezapisy.pl do 3 listopada 2026 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.

W Biegu Głównym i Sztafetach do 27 września, obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł lub 63 zł z kartą „wElblągu”. Od 28 września opłata wzrośnie odpowiednio do 80 zł i 72 zł. W Małym Biegu Niepodległości do 27 września, opłata wynosi 35 zł lub 31,50 zł z kartą „wElblągu”, a od 28 września będzie to 40 zł lub 36 zł.

Nie czekajcie do ostatniej chwili. Zarezerwujcie swoje miejsce i 11 listopada pobiegnijcie razem z nami!