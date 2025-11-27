parkrun: sobotni poranek pełen energii i uśmiechu

Czy wiesz, że w każdą sobotę rano w setkach miejsc na całym świecie ludzie spotykają się, żeby... po prostu pobiec lub pospacerować 5 kilometrów? Bez opłat, bez rywalizacji, bez presji – za to w świetnej atmosferze. To właśnie parkrun – inicjatywa, która łączy ruch, społeczność i dobrą zabawę.

parkrun to bezpłatne, cotygodniowe wydarzenia na dystansie 5 km, organizowane w parkach i na ścieżkach rekreacyjnych. Można biec, truchtać, maszerować albo nawet iść z psem czy wózkiem – liczy się ruch i wspólne spędzanie czasu. parkrun działa w 23 krajach na całym świecie, więc niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz znaleźć lokalną trasę.

Jak zacząć?

Rejestracja: Wejdź na stronę www.parkrun.pl i wypełnij formularz rejestracyjny. Rejestrujesz się raz i na zawsze, dzięki czemu Twój profil i wyniki będą zawsze dostępne. Kod uczestnika: Po rejestracji otrzymujesz unikalny kod. Przynosisz go ze sobą na każde wydarzenie – może być w telefonie lub wydrukowany – i pokazujesz go wolontariuszom na mecie. Kod możesz też wykorzystać, jeśli chcesz zgłosić się na wolontariat – szczegóły znajdziesz na stronie lokalizacji w sekcji wolontariat. Aplikacja: Warto pobrać aplikację 5k parkrunner results (biały biegacz na fioletowym tle), aby łatwo śledzić swoje wyniki i progres. Udział: Wybierz trasę w swojej okolicy i przyjdź w sobotni poranek. Nie trzeba się zapisywać na każdy bieg osobno – wystarczy przyjść z kodem i cieszyć się ruchem.

Atmosfera parkrunu jest wyjątkowa – nie ma tu podium ani nagród, ale za to jest radość, wsparcie i energia ludzi, którzy po prostu lubią się ruszać. Często po biegu uczestnicy spotykają się na kawie lub wspólnym śniadaniu, co sprawia, że parkrun to nie tylko sport, ale też świetny sposób na poznanie nowych osób.

Nie trzeba być sportowcem – wystarczy chęć, wygodne buty i uśmiech. parkrun to doskonały sposób, by rozpocząć weekend z pozytywną energią i zadbać o swoje zdrowie.

👉 Spróbuj! Sprawdź, czy w Twoim mieście lub w okolicy odbywa się parkrun – być może już w najbliższą sobotę spotkasz tam swoich kolegów z pracy!