Pewny krok w stronę finału

Jesteśmy coraz bliżej finału Awangarda Volley Ligi. Pierwsze mecze półfinałowe zostały już rozegrane, a w fazie play out drużyny mają za sobą dwie kolejki spotkań.

W walce o medale odbyły się pierwsze spotkania półfinałowe i oba zakończyły się wyraźnymi zwycięstwami faworytów. Logbar Sport SPA pokonał KAM 3:0 (28:26, 25:15, 25:20), choć szczególnie pierwszy set dostarczył sporo emocji i był najbardziej wyrównaną częścią spotkania. W drugim półfinale Piłkarskie Diamenty również zwyciężyły w trzech setach, pokonując Żuławy Volley 3:0 (25:18, 25:16, 25:19). Mecze rewanżowe zaplanowano na 30 marca – wtedy poznamy drużyny, które zagrają o mistrzostwo oraz o trzecie miejsce.

Równolegle toczy się rywalizacja w fazie play out, w której drużyny walczą o jak najwyższą lokatę w końcowej klasyfikacji sezonu. W dotychczasowych dwóch kolejkach rozegrano cztery spotkania. Merkury Elbląg pokonał RTS Volley Elbląg 3:0 (27:25, 25:13, 25:21), a Zieloni zwyciężyli Błyskawiczne Bobry 3:0 (25:22, 25:23, 25:22). W kolejnym meczu Sisley Volley Team wygrał z Błyskawicznymi Bobrami 3:0 (25:21, 25:18, 25:20), natomiast Zieloni pokonali RTS Volley Elbląg 2:1 (23:25, 25:19, 25:15).

Ostatnia kolejka fazy play out odbędzie się 1 kwietnia i wtedy ostatecznie rozstrzygnie się układ miejsc w dolnej części tabeli. Następnie wszystkie oczy skierują się na wielki finał sezonu, który zaplanowano na 11 kwietnia w Hali Sportowo-Widowiskowej. Tego dnia rozegrane zostaną mecze o trzecie miejsce oraz spotkanie finałowe, które wyłoni mistrza sezonu 2025/2026 Awangarda Volley Ligi. Szczegółowy terminarz oraz wyniki znajdują się na stronie mosir.elblag.eu.

